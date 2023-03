Un compañero de Enzo Fernández llenó de elogios al ex River: "Lo vi en el Mundial y dije…”

Marc Cucurella, defensor español del Chelsea, siguió de cerca a la Selección argentina durante la Copa del Mundo y ahora habló sobre su admiración por Enzo Fernández, cuando aún no era su compañero en el equipo inglés.

En entrevista con ESPN, el lateral (que no fue convocado por Luis Enrique al seleccionado) aseguró que miró muchos partidos del mundial, sobre todo aquellos en los que participaban amigos suyos, como Alexis Mac Allister, excompañero del español en el Brighton.

Marc Cucurella.

"Estaba viendo a la Argentina porque jugaba Alexis, y creo que dije 'el 24 me gusta mucho, es muy bueno'. Y no sabía ni dónde jugaba ni nada, lo tuve que buscar en el móvil. Seguí viendo los partidos de Argentina y le decía a mi familia y amigos con los que veía los partidos, 'el 24 me gusta'", expresó. Y claro, el 24 es Enzo Fernández, quien por ese entonces brillaba en el Benfica.

Cucurella puso el ojo en el mismo jugador que los dirigentes de su equipo, quienes adquirieron al argentino en más de 120 millones de dólares. "¡Después vino al Chelsea!", expresó. Y contó que cuando lo presentaron en el equipo nuevo y comenzó a conocer al plantel, le hizo un pedido especial: "Le dije a Enzo que me gustaba en el Mundial. Es un buen chico, le he dicho 'a ver cuándo me preparas algún asado'".

Para cerrar, hizo un análisis del juego de Fernández: "Es muy joven, con mucho talento con la pelota, inteligente para recuperar el balón. Se está adaptando, es un gran mediocentro".