Figal se sinceró y habló del presente de Boca: "Sabemos que no fue bueno el…"

Debido a los buenos rendimientos mostrados desde su llegada, Nicolás Figal se transformó en referente de Boca y pieza fundamental para el entrenador, Hugo Ibarra. El defensor, que también se ganó el corazón de loshinchas habló con el canal oficial del club en YouTube, donde se refirió al cariño de la gente y realizó una sincera autocrítica sobre el presente del equipo.

"Somos un equipo que va en busca de una estabilidad, de encontrar una regularidad. Sabemos que no fue bueno el partido pasado (Banfield) y debemos revertir esa situación. Jugamos con una camiseta muy importante, con la que todos los fines de semana rendís cuentas. El objetivo es ganar todos los fines de semana y que la gente se vaya contenta a la casa", explicó.

Figal reconoció que el presente no es el mejor.

En la misma línea, Figal agregó: "Somos conscientes de que tenemos que dar más. Vamos en búsqueda de ser un equipo serio, confiable y que todos los fines de semana de el máximo. Que al rival le cueste meternos un gol. Ojalá que el domingo (ante Instituto) sea un gran partido y un punto de arranque".

"No me molestan las críticas. Boca es muy grande y siempre se va a hablar más de Boca que de otra cosa. Nosotros puertas adentro estamos muy bien, aunque sabemos que tenemos que dar mucho más. El primer tiempo contra Banfield no lo podemos volver a tener", reconoció sin filtro Figal, que descartó tener el deseo de marcharse: "No pienso en dejar Boca o en una supuesta venta, me quiero quedar muchos años. Mi viejo es muy hincha de Boca y sabe lo que representa para mí jugar en esta institución".

"Representar esta camiseta es un orgullo. La gente me demuestra todo el cariño en las redes sociales. No les di nada a comparación de lo que nos dan ellos. Quiero ganar muchos títulos con este club, si bien ya llevo tres. Sé que les puedo dar más y ellos se merecen más. Me siento muy cómodo. Quizás cuando era más chico soñaba con la Selección y jugar en Europa, pero en este trayecto de mi carrera y con mi edad eso no lo pienso", cerró.