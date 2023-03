El mendocino Grasso se consagró campeón de la Copa Italia de futsal

Renzo Grasso sigue brillando en el fútbol de salón internacional. El embajador mendocino por excelencia del deporte en Europa se coronó campeón de la Copa Italia 2023 siendo una pieza clave del Sala Consilina y no ocultó su alegría tras alcanzar uno de los objetivos trazados para la temporada: "Siento na felicidad enorme porque hay mucho esfuerzo y sacrificio detrás de este título. Solo me qeuda agradecer a todas las personas que me empujan a crecer y ser mejor cada dia, este premio es para ellos también".

El mendocino nacido en la cantera de Cementista fue clave en la obtención del título con su aporte en el Final Four y suma otro trofeo a su vitrina personal. En la parte final del certamen, Carucha fue determinante: en semifinales contra Cagliari marcó dos goles en el 4-3 mientras que jugó una gran final contra Lido di ostia (2-1 en tiempo suplementario).

Renzo posa con la Copa junto a su hermano y su novia.

En el torneo local también su equipo desfila: marchan invictos con 21 triunfos y tres empates, manteniéndose invictos en la actual campaña y a cinco fechas de lograr el ascenso a Serie A, donde Grasso ya jugó con la camiseta de Nápoli: "Estamos muy cerca de lograr el otro objetivo que nos trazamos para el año y vamos por él".

La Selección argentina, un anhelo.

Grasso jugó toda su carrera en la Ascociación Mundial de fútbol de salón, una de las dos Federaciones internacionales del deporte (FIFA es la otra). Fue campeón del Mundial C-20 en Chile y luego se coronó en el de Mayores en Misiones 2019 (también dijo presente en Bielorrusia 2015).

Como ahora compite bajo la órbita de FIFA, está en carrera para poder integrar la Selección argentina de AFA. El año pasado estuvo muy cerca de ser convocado y ahora su nivel lo vuelve a poner en la vidriera para una posible convocatoria. Si mantiene este presente, no tardará en llegar.