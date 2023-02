La cruda sentencia de Mascherano sobre la eliminación de la Sub 20 en Colombia

La temprana eliminación de la Selección argentina Sub 20 en el Sudamericano de Colombia dejó en la cuerda floja a Javier Mascherano. El entrenador recibió un sinfín de críticas por el rendimiento del equipo pero, a la vez, fue respaldado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino para que siga en el cargo.

"Hoy estuve en Ezeiza para recibir a nuestro seleccionado Sub 20 encabezado por Javier Mascherano. El proyecto de Selecciones Nacionales, más allá de los resultados, es el camino que hemos elegido y el camino que queremos andar todos. Seguiremos sembrando para cosechar", escribió Claudio Tapia.

Sin embargo, el jefecito insiste en dar un paso al costado y Omar Souto, gerente de las selecciones argentinas, confesó el motivo por el que el DT no quiere continuar en el cargo. "Hay que convencerlo. Él no quiere. Lo toma como que es es un fracaso de él, y no es un fracaso de él. Hay que preparar el equipo para los Juegos Olímpicos", aseguró.

Luego, agregó: "Si él quiere seguir como técnico lo tiene que hacer en la AFA, porque es el lugar que te brinda todo para trabajar. Vas a los clubes y todos tienen problemas. En la AFA no hay ningún problema. Si él quiere estar, tiene que seguir. Le pregunto a él, ¿si era campeón, lo teníamos que poner en la selección mayor?".

Por último, expresó su lamento si se fuera Mascherano: "Es una pena porque sabe mucho y piensa que por eso fracasó. Hubo un montón de impedimentos. La Sub-17 está trabajando desde hace un mes todos los días hasta el 30 de marzo, que luego empieza el Sudamericano. Pero el fútbol es así, si la pelota entra, bien, si no, sos un desastre. Hay que seguir el trabajo y seguir dándole".