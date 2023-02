Tagliafico contó cómo reaccionó la gente en Francia tras ganarle la final del Mundial: “La mayoría me…”

El cruce entre Lionel Messi y Kylian Mbappé, compañeros en el PSG, en la final del Mundial de Qatar 2022 se llevó todas las miradas. Sin embargo, el capitán no fue el único miembro de la Selección argentina que tenía que regresar a Francia luego de vencer a los galos y quedarse con la Copa del Mundo. En charla con Olé, Nicolás Tagliafico contó como reaccionó la gente al verlo después del glorioso 18 de diciembre.

Tagliafico, uno de los 26 campeones del mundo en Qatar.

Tras varios años en el Ajax, el lateral izquierdo se mudó a Francia para jugar en el Olympique de Lyon. Al contrario de lo que podría creerse, los franceses lo felicitan cuando se lo cruzan por la calle: "Por suerte, mucha gente me felicitó. Obviamente que jugar en el país con el que nos tocó jugar la final y ganarles puede parecer un poco raro. Pero no, la mayoría me felicitó", aseguró.

Luego, el ex Independiente agregó: "Es fútbol. A veces se gana, a veces se pierde. A ellos les tocó en el 2018 y ésta nos tocó a nosotros. Por suerte me recibieron muy bien en el club. Y la verdad estoy feliz de que haya sido así".

Cumbre de campeones del mundo: Tagliafico (2022), J. Boateng (Alemania, 2014), Laurent Blanc (Francia, 1998) y Tolisso (Francia, 2018).

Por otra parte, Tagliafico comparó el Mundial de Rusia con el de Qatar y el ambiente que reinaba en la Selección argentina en los diferentes procesos: "En este había otra energía, otro ambiente. No sólo dentro, sino afuera. Sentí que en este proceso ya se venían con unos tres años con el mismo recorrido, con la misma gente. Ya habíamos pasado dos Copas Américas, un partido importante como la Finalissima. Ya veníamos con más experiencia", explicó.

Tagliafico junto a Caro Calvagni, novia que se convirtió en esposa pocos días después de Qatar.

Finalmente, el jugador de 30 años, que se casó días después de la final, definió que se siente ser campeón mundial con la Albiceleste: "Fue hace tan poco que todavía no podés tomar dimensión de lo que es. Es un sueño que cualquier jugador desea. Vos decís: “¿Qué es lo máximo para un jugador? Ganar algo con su país”. Y el mayor logro que se puede tener es el Mundial. Es algo que, a lo mejor, uno no se lo pone como objetivo. Al contrario, es un sueño. Es algo que se lo ve lejano y definirlo es complicado también. Yo creo que, con el tiempo, nos vamos a dar cuenta de lo que se logró y lo que significa", sentenció.