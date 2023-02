El positivo mensaje de Insúa sobre el caso Gattoni en San Lorenzo

Hay bronca en San Lorenzo por la demoradísima renovación del contrato de Federico Gattoni. Desde la dirigencia, el manager Matías Caruzzo y los hinchas, después de la rechazada oferta al Sevilla y el viaje sin permiso del defensor a Italia. Pero Rubén Insúa se mantiene no solo tranquilo sino confiado: el entrenador cree que el central firmará su vínculo y seguirá en el club.

El Ciclón le puso un ultimátum a Gattoni y le informó que si no firma quedará separado del plantel hasta mitad de año, pero el técnico aseguró que confía en la palabra del joven de 23 años: "No es una hipótesis que esté evaluando en estos momentos. Tenemos cierto optimismo de que esto se pueda resolver de forma favorable. Creemos que se puede resolver bien tanto para el club como para Federico".

Insúa explicó en rueda de prensa por qué jugó Gattoni ante Arsenal: "Nosotros tratamos de actuar con sentido común dentro de las posibilidades. El torneo arrancaba, el jugador estaba entrenando y se sentía bien para jugar. El libro de pases en Europa cerraba 72 horas después y un problema se puede resolver una semana u otra. Jugó porque estaba en condiciones de jugar y porque el club creyó conveniente no anticipar una hipótesis de conflicto. Si el jugador firma el contrato quedará resuelto el problema".

El optimismo de Insúa resulta de su confianza en que el defensor extienda su contrato: "Siempre hay que confiar en la gente cuando te dice algo. Lo conozco hace mucho tiempo, le tengo afecto como persona, es un excelente profesional, está desde muy pequeño acá en el club".

Gattoni se entrenó este jueves y este viernes separado del plantel, aunque sigue siendo tenido en cuenta en el equipo. Por ahora, Insúa decidió que este sábado frente a Lanús no juegue el hasta ahora capitán, sino que lo haga Gastón Campi. Además, el técnico hará cambios en el equipo: sale Ezequiel Cerutti y Nahuel "Perrito" Barrios pasará a jugar como delantero, en tanto que por el Pocho ingresará Agustín Martegani.

Por otra parte, el entrenador de San Lorenzo comprendió el enojo de Matías Caruzzo con el representante del jugador: "Es normal. Veremos. Esperemos que termine todo bien por el bien del club, por el bien del jugador, por el bien mío que pueda contar con él. Estas cosas suceden cuando los libros de pases están abiertos. No es nada fuera de lo normal".

El Gallego no quiso opinar sobre la posibilidad de que Gattoni decida no firmar: "No me puedo meter en ese tema, los jugadores deciden ellos con la gente que los maneja. Yo no tengo mucho conocimiento de cómo van las negociaciones, no me puedo inmiscuir en eso".

El técnico azulgrana también comentó que el tema del defensor no fue conversado con el plantel particularmente: "En este caso desde el grupo de trabajo se mantuvo al margen, este un tema estrictamente individual. El plantel, el cuerpo técnico y el cuerpo médico estuvimos siempre enfocados en el día a día, en trabajar bien y preparar el partido con Lanús. El tema contractual de un jugador va por otro lado. No hemos hablado en el vestuario tampoco".

Además, Insúa fue fuerte a la hora de analizar la responsabilidad sobre el asunto: "No es mi función buscar un culpable o analizar lo que dice otro. Yo tengo opinión propia. No vivo pendiente de lo que dicen los otros. Cada uno puede tener su idea. Siempre hay que tener cuidado cuando uno conduce un grupo numeroso, no plantear una hipótesis de conflicto prematura. Después, si no hay acuerdo, el club tiene tomada una decisión continuará cada uno su camino. Tenemos que pensar como cuerpo técnico el plantel de jugadores, estamos pensando en competir porque tenemos que jugar mañana a la noche. No es un tema que me saque tiempo de trabajo o la prioridad de jugar el partido y conseguir un buen resultado el día de mañana".

El DT de San Lorenzo explicó que podría haber otro refuerzo a última hora: "Nunca hay que tener las puertas cerradas. A mí me gusta dejar una puerta abierta por si aparece algún jugador de buen nivel en el equipo, que resuelva problemas dentro de la cancha. Estaremos atentos a ver si hay alguna posibilidad buena o no. Tenemos un plantel para competir de buena manera, el tiempo dirá hasta dónde podemos llegar. El equipo está entrenando muy bien. Trabajamos para ser mejores cada día".

Finalmente, se refirió a que Facundo Altamirano volverá a ser titular ante el Granate, aunque Augusto Batalla estaría mucho mejor de su lesión: "Batalla está en la lista de concentrados, se recuperó bien, está casi al 100%. Va a jugar Altamirano, con una semana más de entrenamientos va a estar en plenitud de cara a la tercera fecha. No me gusta asegurar la titularidad a nadie. Tenemos un buen grupo de trabajo, donde reina el profesionalismo. Tenemos dos muy buenos arqueros. Este año hay cuatro competencias, es casi indispensable que estén en el mismo nivel".