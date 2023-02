El ultimátum de San Lorenzo a Gattoni por la renovación de su contrato

El clima en San Lorenzo está muy caliente por el caso Federico Gattoni. Que renueva, que no renueva, que hay una oferta de Europa y se va, que el Ciclón rechaza la oferta y Sevilla se baja de la negociación. Matías Caruzzo, manager del Cuervo, salió a aclarar la situación con críticas lapidarias al representante del futbolista, Marcelo Lombilla, y confirmó el ultimátum del club hacia el jugador: si no firma su nuevo contrato en las condiciones que establecieron previamente, no jugará más en el equipo y quedará libre en julio.

En una conferencia de prensa y luego en diálogo con TyC Sports, Caruzzo explicó: "Primero y principal, yo no estuve hablando sobre el tema, trato de informar a la gente y tener cierta cautela para llevar las cosas adelante de la mejor manera internamente y luego dejar todo claro. Federico volvió hoy a los entrenamientos, tuvimos una charla con él. Él pidió disculpas por su salida en estos tres días que faltó a los entrenamientos, seguimos hablando de su renovación".

"En los términos, que es algo que quiero aclarar, porque noto que están haciendo llegar que nosotros vamos a cambiar los términos para que no firme su renovación: nosotros no vamos a cambiar ningún término de lo pactado de agosto del año pasado, se dilató esta situación y se llegó a este término llevado de mala manera. Cada uno debe hacerse cargo de esta situación y la solucionaremos de manera rápida", afirmó el manager de San Lorenzo.

Caruzzo dejó entrever que, si Gattoni no firma entre este jueves y el fin de semana, no habrá vuelta atrás y será descartado del plantel de Primera División: "Hay una decisión tomada que primero se la vamos a informar al jugador, lo hablamos con él y le manifestamos nuestro deseo de que él firme su renovación. Él nos pidió que terminemos esto con su representante, tenemos mañana y el fin de semana para terminar esto y tomar una decisión".

"Hoy, posterior a la charla que tuvimos con Fede, nos sentamos con cuatro de los muchachos más grandes y aclaramos toda esta situación. Bien. Habrá cosas que se tendrán que hablar y es un tema de jugadores", reveló el exfutbolista de San Lorenzo, Argentinos Juniors y Boca entre otros, sobre la conversación que hubo con referentes del plantel sobre la situación.

"Los términos del contrato serán con la cláusula que estaba pactada. No me gusta hablar de números públicamente ni dar puntualmente los términos y las condiciones sino que, lo que estaba pactado, está para firmarse en los términos que acordamos con su representante, con el jugador y con el club", estableció el exjugador de 38 años.

Además, Caruzzo dejó un fuerte aviso para Gattoni sobre la charla que tuvieron con Rubén Insúa, el entrenador: "Ya hablamos con Rubén, a partir de ahora los pasos a seguir van a ser estos. Hubo un compromiso que Rubén hizo público, el jugador le manifestó que iba a renovar su contrato. Ya está todo dado, si hay una vuelta atrás sobre eso, ya es una decisión del club en la que el entrenador está de acuerdo".

Más bombas de Caruzzo

Gattoni: "Él lo que manifiesta siempre es que no se quiere ir mal de San Lorenzo. Lo que pasa es que hay cosas en el medio que son difíciles de explicar. Es complicado. Quizás puedo llegar a hablar mal del jugador o de otra persona y no lo voy a hacer. A veces hay que hablar públicamente a aclarar algunas situaciones, porque el hincha lo merece y en este caso lo que quiero aclarar es eso: no quiero que se diga que el club va a cambiar los términos y las condiciones, porque no va a ser así. Lo sabe Federico, lo sabe su representante. Primero, aclarar esa situación. Está todo para que el jugador firme su renovación, terminemos de buena manera con esta situación y podamos seguir disfrutando a Fede, que para mí, el cuerpo técnico y los muchachos del plantel es fundamental".

La oferta de Sevilla: "Estuvo cerca la oferta, lo que sucede es que se había llegado a un número de una cláusula de salida. Si se llegaba a ese número, de una cláusula de salida, que si se llegaba el jugador se iba. Nosotros aceptábamos su salida".

El representante de Gattoni y la bronca por la situación: "Lo que pasa acá es que muchas veces los clubes son rehenes de los representantes. Yo se lo manifesté a Fede recién, es el jugador el que termina tomando la decisión. Uno puede hablar, decir cosas, sentarse a hablar con el representante, si se llegó a esta situación... Estoy muy molesto, muy caliente con un montón de situaciones. Debo reconocer que pedí que no jugara el jugador, no quería que jugara el primer partido. Lo charlé con Rubén y entendí el pedido de Rubén, respetamos su pedido porque él quiere lo mejor para el club, estoy totalmente de acuerdo con él con su pedido y su postura, aunque a mí me parece que se hablaron un montón de cosas, se le dieron absolutamente todas las posibilidades para firmar y el límite era el inicio del torneo. Esperemos resolverlo de la mejor manera, queremos disfrutarlo, seguir teniéndolo y que forme parte del proceso".

Marcelo Lombilla, representante del jugador: "Yo hablé la semana pasada con el representante y le hice saber que hasta acá llegaba por una situación en la cual habíamos quedado, en una charla que tuvimos jugador, representante y yo, que el viernes se firmaba su renovación y si no, no iba a ser considerado".

"Yo llegué y una de las primeras cosas que hice fue hablar con su representante. Hablé una vez, me pidió tiempo, me pidió volver de Europa, todos los pedidos que hizo se le dio. Hoy estamos a la expectativa de firmar la renovación".

Cómo afrontar el problema de los jugadores que no quieren renovar: "Tenemos nueve casos de jugadores que terminan en diciembre. Vos abordás uno de esos casos que hoy es titular indiscutido y no te quiere firmar, vos le decís al técnico que no lo utilice y él lo quiere utilizar, ¿cómo lo solucionás? Es muy complicado. Tenemos que entender que el sentido común que uno utiliza para vivir, en el fútbol es más complicado".

¿Nuevas negociaciones por el contrato?: "No hay que negociar nada. Está todo acordado en los términos que se habló y que se dijo. No vamos a cambiar una coma de todo lo hablado. Está para firmarlo y definen ellos si lo quieren firmar o no. Me llama la atención que no se haya firmado todavía. Cuando te estamos dando todo lo pactado y no se firma, me llama la atención".

El viaje del jugador a Europa: "Yo no estaba informado del viaje y me molestó. Conmigo no se comunicaron. Sí debo reconocer que el representante me llamó tres veces post-partido, se ve que era para pedirme esto y yo no lo atendí".

¿Puede llegar un defensor central a San Lorenzo?: "Veremos. Estamos atrás de eso, quizás podamos anotar a uno antes de que cierre el libro de pases".

La decisión de Gattoni de no firmar el contrato: "El que termina tomando la decisión es el jugador de fútbol. Tengo una relación magnífica con Fede. Está claro que en este último tiempo hemos tenido diferencias, él es jugador y a mí me toca ocupar el cargo de manager del club. Lógicamente, entrás en un estado de negociación. Pero cuando llega un momento en el que todo lo pedido por una parte se te brinda y no se da la firma del contrato, eso realmente me molesta".

La idea de Gattoni de no irse libre: "Fede, lo que me dice a mí, lo dice públicamente. Él quiere irse de la mejor manera del club, quiere renovar su contrato, y ahí siento que aparecen algunas situaciones de grietas. Ante lo que nos dice Fede, parece que no se termina de firmar el acuerdo porque el club va a cambiar algo. No se va a cambiar nada".

La charla privada con el futbolista y el pedido de disculpas: "Hablamos con él, su representante no estuvo. Siento que hubo una charla en la que teníamos que aclarar varias cosas. Él manifestó su deseo de continuar en el club y nos pidió disculpas por haber salido estos tres días, entendemos que es un trámite impostergable pero él no tenía autorización para irse".

Qué pasó con Sevilla: "Si no hubiese aparecido la oferta de Sevilla, estaría resuelto. Ellos enviaron una oferta, nosotros la rechazamos y la respuesta de Sevilla fue que se bajaban de la operación. No hubo negociación en el medio".