Caruzzo, lapidario con el manejo de Gattoni y su representante: "Estoy caliente con…"

El defensor y capitán de San Lorenzo, Federico Gattoni, se reincorporó esta mañana a los entrenamientos luego de su polémico viaje a Italia, sin autorización del club, para cerrar el trámite de su nacionalidad europea. Al llegar, el club le comunicó que no será tenido en cuenta para jugar ante Lanús y su futuro dependerá de la decisión que tome sobre la renovación de su contrato.

Matías Caruzzo, el mánager del Ciclón, fue quien le comunicó además que si no renueva no será tenido más en cuenta y bajaría a la Reserva. En cambio, si llegan a un acuerdo, desde la semana próxima acompañará al equipo con normalidad. En el duelo del sábado, en su lugar lo podrían hacer Carlos Sánchez o Gastón Campi, a quienes Insúa probó esta mañana.

Justamente el mánager rompió el silencio y expresó: "Gattoni pidió disculpas y seguimos charlando sobre el tema de su negociación. No vamos a cambiar ningún término de todo lo pactado en septiembre cuando comenzó la negociación. Tenemos mañana y el fin de semana para solucionar esto. Fede manifestó que no se quiere ir mal del club".

"Queremos seguir teniéndolo. Queremos que vuelva a ser parte de este proceso. Estamos esperanzados de poder solucionar esto. Hablé con el representante el jueves de la semana pasada, donde le hice saber que hasta acá habíamos llegado. Le expresé que si no se firmaba la renovación, no iba a ser considerado", agregó Caruzzo.

Luego, reconoció la tirante relación con el representante de Gattoni: "No hay que negociar nada. Está todo acordado, no vamos a cambiar una coma. Está para firmarlo y definen ellos si quieren firmarlo o no. Si está acordado, no hay algo que no es lo que se pidió. Me llama la atención que no se haya solucionado todavía. Estoy muy caliente con algunas situaciones".

Gattoni y San Lorenzo mantienen conversaciones sin llegar a buen puerto desde el año pasado, pero el DT avisó el pasado viernes que el arreglo se concretaría en los días siguientes, según le adelantó el propio jugador. Pero al día siguiente del partido, sorprendió al emprender su segundo viaje del año rumbo Italia, esta vez sin aprobación del club, para retirar el pasaporte comunitario. Ahora, ante la palabra de Caruzzo, el futuro del futbolista depende de su decisión.