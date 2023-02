Qué dijo Víctor Blanco del rumor de romance de Vecchio con su hija y ex de Licha López: “Trato siempre de…”

Racing quiere mantener a Emiliano Vecchio en el club, pero la renovación de su contrato no está fácil. El futbolista, lesionado de gravedad, no aceptó el nuevo vínculo que le ofrece la Academia y las negociaciones por ahora no avanzan. El volante ofensivo, por otro lado, tendría una situación personal particular: estaría en pareja con Mercedes Blanco, la hija del presidente blanquiceleste Víctor Blanco. Y el titular de la institución de Avellaneda se refirió a ese llamativo rumor.

En diálogo con Radio La Red, el dirigente de Racing habló sobre la supuesta relación entre Vecchio y su hija, expareja del ídolo de la Academia Lisandro López, con quien tiene una hija en común: "Trato siempre de separar el tema familiar, lo hice toda mi vida. No tiene nada que ver. Cuesta, por supuesto, para las dos partes, seguramente para él y para mí también. Pero trato de no mezclar los temas. No tiene nada que ver lo familiar con la institución”.

En ese sentido, Mechi Blanco se habría separado hace un tiempo del jugador de Sarmiento de Junín y habría iniciado una relación con el actual futbolista de la Academia, después de que se viralizaran unas fotos de ambos caminando juntos por Puerto Madero. Víctor Blanco, lejos de desmentir la situación, separó los temas y aclaró que quiere que Vecchio siga en el club.

“Si fuera por Racing y por mí, Vecchio seguiría jugando en el club. Si él quiere seguir, de nuestro lado queremos que siga, pero con las condiciones que pongamos nosotros”, expresó el presidente del club de Avellaneda. “Hicimos una propuesta muy cercana a lo que pretende. Diría casi igual de lo que él pretende. Después aparecieron, supuestamente, otros interesados. Y quizá eso lo tenga un poco fuera del objetivo”, comentó.

Por otro lado, Blanco dejó entrever cierto malestar con el ex Rosario Central e indicó que “quizás sus tiempos no sean los de Racing”. Consultado por esa frase, aclaró: “Falta todavía para que él esté bien físicamente con el alta médica. Igualmente, le hicimos una propuesta y quedamos de acuerdo las partes. No entiendo toda esta movida”. Igualmente, agregó: “Ojalá que podamos renovar en las condiciones que sean buenas para los dos lados. No haremos nada que comprometa el patrimonio del club”.

Además, el titular de la Academia comunicó que tanto el entrenador Fernando Gago como el secretario deportivo Rubén Capria le dieron el visto bueno a la continuidad de Vecchio: “Racing apuesta a que vuelva bien. Por eso le hicimos una propuesta y dependerá de él si sigue o no”.