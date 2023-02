La curiosa frase del DT del Chelsea sobre Enzo Fernández y su debut: "Hablé con él..."

Enzo Fernández ya es jugador del Chelsea. Y podría debutar rapidísimo. Es que los Blues contrataron por 121 millones de euros al volante argentino desde Benfica y este viernes se enfrentan a Fulham en Stamford Bridge. El entrenador del club londinense, Graham Potter, ya afirmó que si llega la autorización correspondiente podría jugar.

Chelsea llegó a último momento a un acuerdo con los portugueses para asegurar la compra del mediocampista argentino ganador de la Copa del Mundo, y esperan la autorización para que pueda jugar lo antes posible. "Estamos muy contentos de tener a Enzo con nosotros", explicó Potter en una conferencia de prensa previa al partido frente a Fulham.

"Veremos si puede participar mañana, tenemos que revisar el papeleo y asegurarnos de que obtenga la autorización correspondiente y todo eso", comentó el entrenador del equipo londinense.

Por otra parte, dejó una curiosa frase sobre su primer encuentro con Fernández: “He hablado con él hoy. Mi español no es el mejor y su inglés no es excelente, así que necesitábamos apoyarnos en el traductor, pero lo lograremos". En ese sentido, lo elogió como futbolista: "Es un joven impresionante y estamos ansiosos por trabajar con él".

Además, el técnico de Chelsea aseguró que no se involucró demasiado en las negociaciones en el último día del mercado de pases y que lo dejó en manos del equipo dirigencial del club. Igualmente, expresó su alegría por tener a Fernández en el plantel: "Soy el entrenador, así que no me meto demasiado en los líos del día límite. Estoy totalmente concentrado en el entrenamiento del día siguiente y en preparar al equipo para el Fulham".

"He estado involucrado demasiado tiempo para saber que hay algunas cosas que no puedo controlar y no pude hacer nada en ese momento para cambiar las cosas. Me enteré de que habíamos fichado a Enzo cuando todo estuvo listo y estoy muy contento, porque es un jugador fantástico”, cerró.