Domingo de definiciones en el hockey sobre césped mendocino

Súper domingo de carnaval para el hockey sobre césped mendocino. Es que lejos de tomarse descanso, el deporte arrancó con todo y tendrá en esta jornada a los primeros campeones del año. La Copa de Honor correspondiente al 2022 disputará las finales en masulino y femenino, y en paralelo, se conocerán los cuatro elencos que sacarán pasaje al Vendimia de damas.

El escenario elegido para las finales será el remodelado estadio de Godoy Cruz. Murialdo es el gran protagonista, logrando llegar con sus dos primeras a las finales. Vistalba y Los Tordos completan el póker de equipos que buscan la primera corona en este reciente 2023.

En el primer turno se disputará la final masculina. Desde las 18.30 hs, Vistalba se mide con Murialdo. Ambos se enfrentaron en la primera ronda del torneo, en un encuentro que terminó empatado 1 a 1 y terminó en triunfo para los Canarios en los penales australianos.

Al término del encuentro de caballeros será el turno de las damas. Murialdo también está en el encuentro definitivo pero se verá las caras con Los Tordos. También los dos equipos se midieron en la primera instancia, con igualdad en tiempo reglamentario por 1 a 1 y victoria amarilla en la tanda de penalties.

EL VENDIMIA DEFINE A SUS CLASIFICADOS

Además de la Copa de Honor, también habrá definiciones en el Torneo Pre Vendimia. Los cuartos de final entregarán los últimos cuatro clasificados al certamen estival a los que logren ganar en esta instania. Los emparejamientos son: Chile vs Teqüe B, Alemán vs Banco Mendoza, Marista vs Marista B y Teqüe contra Vistalba