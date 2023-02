Se conoció la polémica sanción que recibió Villa tras ser expulsado en Córdoba

Sebastián Villa la sacó muy barata. El colombiano, que fue expulsado por una increíble reacción contra Gastón Benavídez durante la derrota de Boca en Córdoba ante Talleres, fue notificado por el Tribunal de Disciplina sobre la sanción que deberá cumplir tras lo ocurrido y la decisión generó mucha polémica.

"Se suspende por un partido al jugador Sebastián Villa Cano, del Club Boca Juniors. Art. 204 del R.D. (acción brusca)", dice el escrito publicado por la Asociación del Fútbol Argentino. De esta manera, el futbolista no estará presente en el duelo ante Platense pero sí para el partido que el equipo de Hugo Ibarra jugará ante Vélez, en el José Amalfitani el sábado 25 de febrero.

Sin dudas, se trata de una gran noticia para un Boca que no termina de encontrar su rumbo y está lejos de poder mostrar su mejor versión. En las últimas horas, Juan Román Riquelme usó como excusa de la agresión el extenso parate que tuvo la Liga y defendió al futbolista de una manera muy particular: "A mi me costaba mucho volver al fútbol después de tres meses, hubo un parte muy raro con el tema del Mundial y nosotros tenemos una situación muy clara en la que Villa anda un poco preocupado".

"Lleva seis meses sin competir, es el que más lo está sintiendo. Él tuvo un parate con su rodilla… nos ayudó en el final del torneo. Es un jugado de la categoría inmensa, pero ahora está sufriendo ese parte, pero cuando agarre ritmo nos va a dar muchas soluciones, alegrías y va a ayudar mucho al equipo…. No nos tenemos olvidar que este torneo es largo", agregó.

Mientras tanto, Ibarra arma el equipo para enfrentar al Calamar el próximo domingo a las 19.15 y Miguel Merentiel será su reemplazante en el ataque. El once, entonces sería con: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Bruno Valdéz, Agustín Sández; Pol Fernández, Alan Varela, Equi Fernández; Óscar Romero; Luca Langoni y Merentiel.