El arquero de Argentinos estalló contra el arbitraje en la derrota ante River: "Nos sentimos indignados y…"

Los futbolistas de Argentinos Juniors se sintieron perjudicados en el Monumental. La caída ante River por 2 a 1 tuvo muchas jugadas que debieron ser revisadas en el VAR para ser, o no, convalidadas y Federico Lanzillota fue uno de los más picantes al momento de realizar un análisis de lo ocurrido.

"Lo único que puedo decir es que nos sentimos indignados y con calentura. Se vio claramente lo que pasó en la cancha. La verdad es que estamos recalientes. No es la primera vez que nos pasa. Hay que seguir luchando contra quien sea, a veces las cosas se dan y hoy, por cosas ajenas a lo futbolístico se nos escapa un grandísimo resultado en una cancha difícil", expresó.

Y, en diálogo con el programa Paso a Paso, recordó un episodio sucedido tiempo atrás también en el Monumental, cuando el Muñeco se despidió del club: "Por lo que tengo entendido, no pasaron ni la repetición en la televisión. Ustedes me dirán? Tengo el recuerdo del partido que se va a Gallardo contra Central, que hicieron lo mismo".

El entrenador del Bicho, Gabriel Milito, afirmó que pudieron "haber jugado mejor", y respecto de la situaciones polémicas del partido, en ambos penales de River y dos tantos anulados a Argentinos Juniors por offside, puntualizó que "no vi las acciones pero me dijeron que fueron un tanto dudosas. Opinar sobre algo que no vi es complejo".

"Desde el juego puedo decir que fue un partido que lo controlamos de a ratos, pero no desarrollamos nuestro juego. River no tuvo el brillo suele tener. No tuvimos fluidez para poder atacarlos", completó.