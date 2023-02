El comentario al pasar del representante de Langoni sobre sus pocos minutos en Boca: "Pensamos que..."

"A Luca, más allá de todo lo que nos dio el año pasado, lo vamos a llevar de a poco. Fue una pretemporada dura para todos y Luca es un jugador que necesita espacios para jugar. Cuando encontramos equipos que nos generan doble línea de cuatro se nos complica. Si les preocupa eso, va a tener su oportunidad. Es un jugador tremendo. De a poco", exclamó Hugo Ibarra en la conferencia de prensa sobre la situación de Luca Langoni en Boca.

En este contexto el juvenil, que anotó siete goles en la pasada edición de la Liga Profesional y quien fue clave en la obtención del título, se volvió tendencia en los alrededores de Brandsen 805. En lo que va del año, el hombre surgido de la cantera del Xeneize sumó apenas 37 minutos oficiales.

Langoni irá al banco en la visita de Boca a Talleres.

Quien se refirió al mencionado tema fue Carlos Cenci, representante de Luca Langoni. Sobre el presente del futbolista, que fue pedido por los hinchas en el duelo ante Central Córdoba, manifestó: "Hoy toca estar afuera con un pie adentro, no está descartado. Hay que tener un poquito de paciencia".

Además, con respecto a lo que imaginaban tras el gran protagonismo que el futbolista tomó a finales del 2022, reveló: "Pensábamos que iba a tener más minutos. Se entiende que en Boca hay mucha competencia (...) Consideramos que puede ser titular".

Para finalizar Cenci le dio un consejo a Langoni, quien demostró tener personalidad suficiente a quien no le pesó la responsabilidad de ser protagonista con la camiseta de Boca. "No podes enojarte o poner caras malas o entrenar u poco menos si no jugás", sentenció el agente.