El sincericidio (entre risas) de Lautaro Martínez sobre el penal de Montiel a Francia: "Yo quería patearlo, o que..."

Dos semanas pasaron del primer aniversario de la coronación de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Como era de esperarse, tanto los hinchas como los protagonistas y los medios de comunicación, repasaron todo lo ocurrido el 18 de diciembre del 2022 en el estadio Lusail.

En este sentido, uno de los tantos que recordó lo ocurrido en el mano a mano ante Francia fue Lautaro Martínez. El Toro dijo presente junto a Sebastián Vignolo en el marco de "Campeones, un año después", serie de Star +. Entre los temas que tocó, reveló su pensamiento en la previa del penal ejecutado por Gonzalo Montiel.

Mirá el video

Para comenzar, el bahiense manifestó: "Él había hecho el penal del empate de Francia y estaba mal, llorando en el momento que Scaloni da el orden de los pateadores. Yo estaba 5° como contra Países Bajos y Cachete estaba 4°. Cuando vamos caminando, el técnico le sigue preguntando si estaba bien".

"Cuando el Dibu ya había agarrado uno, le pedí que me dejara 4°. Arrancó a caminar y me decía que no con la cabeza. Yo quería patearlo. O que erre y que llegue al 5°", añadió entre risas Lautaro Martínez, quien estaba convencido de que si le tocaba, no iba a errar.

"Ya tenía decidido: si me tocaba, iba a patear fuerte, arriba, a la izquierda del arquero. Más abierto porque Lloris no se tira alto. Y siempre esperaba un poquito. No me iba a frenar, porque imaginaba que me había visto en cuartos. Ya tenía la decisión”, sentenció a la hora de confirmar lo que tenía en mente en caso de que hubiese llegado su turno.