Enzo Pérez se va de River: ¿hay motivos para ilusionarse en Maipú?

Enzo Pérez se prepara para afrontar su último partido oficial con la camiseta de su querido River Plate. Será esta noche por el Trofeo de Campeones 2023 que se llevará a cabo en la provincia de Santiago del Estero, en donde el elenco de Martín Demichelis (campeón de la Liga) chocará ante el Canalla de Miguel Angel Ruso (reciente ganador de la Copa de la Liga). Ante esta situación, el histórico mediocampista mendocino abre sus puertas a nuevos horizontes y son varios los clubes que quieren contar con sus servicios, incluyendo el Deportivo Maipú, elenco en donde hizo las categorías juveniles.

Enzo Pérez llegó a conquistar 8 títulos con la Banda (la más recordada será la Libertadores ante Boca en Madrid) y jugó más de 240 partidos en total, convirtiéndose así en un emblema del equipo en esta época dorada que tuvo el elenco de Núñez. Sin embargo, a sus 37 años, el mediocampista decidió ponerle punto final a su trayectoria con los Millonarios y esta noche intentará coronar su paso de la mejor manera.

Enzo se va ocho veces campeón con el club del que es hincha.

Las dudas llegan con respecto a su futuro deportivo, ya que las expectativas de volver a casa, a su Deportivo Maipú natal, estaban más que presentes en esta recta final de 2023. MDZ consultó con allegados a la dirigencia del Botellero y desde el seno de la CD informan que el futuro de Enzo en Mendoza es sumamente complicado, al menos por ahora, por no decir imposible. Estudiantes de La Plata (otra institución en la que hizo historia) pica en punta para llevárselo y hasta se habló de propuestas fuertes en los números provenientes de Arabia Saudita (Al-Ittihad) y el Inter Miami de Lionel Messi, ni más ni menos.

El buscado jugador millonario tendría en mente continuar en el más alto nivel del fútbol argentino, por lo que decantaría en el Pincha, aunque el futuro económico en el exterior también es tentador para el ex Godoy Cruz. Si Maipú hubiera logrado el ascenso, el panorama podría ser distinto, aunque las puertas del Cruzado no están cerradas de cara a un futuro no muy lejano, tras hacer una diferencia económica que podría darse en su próximo destino.