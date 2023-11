Ivanisevic reveló la extraña decisión que tomó Djokovic en pleno ATP Finals: "No supimos qué pasaba hasta..."

Semana a semana, torneo grande tras torneo grande, Novak Djokovic se asegura de que cualquier calificativo parezca insuficiente para describir su grandeza. Luego de su consagración en el ATP Finals, el coach del serbio, Goran Ivanisevic, reveló el momento que marcó un quiebre para su discípulo en Turín y, a su vez, describe la ambición y la mentalidad del mejor tenista de todos.

Mirá el video

El camino de Nole hacia su séptimo Torneo de Maestros comenzó con altibajos y momentos de muchísima bronca. El balcánico venció a Holger Rune en un debut marcado por su explosión contra dos raquetas en el segundo set. Luego, la historia siguió con derrota ante Jannik Sinner, a la postre víctima en la final, y una clasificación a semis muy comprometida. De hecho, ni siquiera una victoria ante Hurbert Hurkacz le aseguraba un lugar en el cuadro final.

Por eso, aquella noche de martes en el norte italiano no fue una más para Djokovic. Lejos de tomarse la caída ante el local a la ligera, el serbio tomó una decisión que puso los pelos de punta a su equipo: desapareció por todo un día y recién recuperó contacto el jueves, justo antes de enfrentar al polaco en la última fecha de la fase de grupos del ATP Finals.

"No es fácil lidiar con él cuando pierde", aseguró Ivanisevic, quien lleva muchos años al lado del tenista de 36 años. Sin embargo, esta faceta del Nole perdedor alcanzó cuotas inéditas en la última semana: "El miércoles por la noche no lo vimos en todo el día. No supimos qué pasaba hasta el jueves. Estábamos en el vestuario y no sabíamos si nos teníamos que ir a casa o si teníamos que preparar el entrenamiento de calentamiento contra Hurkacz", reveló.

Djokovic superó a Federer como el más ganador de la historia de mlos ATP Finals,

Todo se solucionó cuando Djokovic apareció en la puerta del vestuario, sin previo aviso ni contacto, listo para derrotar a Hurkacz: "Estábamos sentados, esperando, y finalmente descubrimos que sí iba a jugar. Como todo ser humano, tiene sus peleas consigo mismo. Fuimos pacientes con él. De hecho tenía a mi familia y fuimos de compras ese miércoles", aseguró el coach.

De hecho, el enfado del serbio se pudo ver luego de la victoria sobre el polaco, cuando aseguró que no iba a mirar el partido entre Sinner y Rune que definía su clasificación a semis. Luego de la derrota de Rune y un viernes de descanso, Nole tuvo un fin de semana inmejorable: "La mentalidad cambió. El nuevo Djokovic llegó a la pista a partir del sábado. Cuando el verdadero Djokovic llega a la pista, entonces no hay nadie que pueda jugar con él", sentenció Ivanisevic, el entrenador del mejor de todos.