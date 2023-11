La fuerte acusación de Helmut Marko contra Alonso por el rumor bomba de Red Bull: "Imagino que..."

La Fórmula 1 tiene campeón definido en ambos Mundiales, con Max Verstappen y Red Bull como dominadores absolutos del 2023. Sin embargo, la escudería de la bebida energizante tiene que definir quién será el acompañante del neerlandés la próxima temporada. Sergio Pérez tiene contrato hasta diciembre de 2024, pero sus constantes errores encendieron las alarmas durante toda la campaña y los rumores estuvieron siempre a la orden del día. Uno de los más resonantes es que su reemplazante sería nada menos que Fernando Alonso, quien recibió una llamativa acusación desde el equipo campeón del mundo.

¿Compañeros? Un rumor bomba vincula a Alonso con Red Bull.

El asturiano comenzó muy bien la temporada, pero se desinfló de la mano de un Aston Martin que se había ilusionado con ser el mejor del resto. Aunque los resultados no fueron los mejores últimamente, nada parece indicar que el bicampeón mundial quiera cambiar de equipo nuevamente. No obstante, el siempre polémico Helmut Marko lo acusó de ser quien comenzó el rumor sobre el interés de Red Bull: "En cuanto a los rumores sobre Alonso, me imagino que Alonso los difundió él mismo", disparó.

El austríaco, que tuvo muchos problemas con Checo Pérez por declaraciones racistas y de mal gusto, fundamentó su sorpresivo bombazo contra el ex McLaren, Ferrari y Renault, entre otros: "Sus resultados con Aston Martin han sido muy decepcionantes últimamente después del brillante comienzo de temporada. No sería la primera vez que utiliza sus medios domésticos para crear un ambiente", expresó.

Por su parte, Alonso se desligó totalmente del rumor que lo vincula con Red Bull: "Son sólo rumores, rumores normales del paddock, de gente que sólo intenta burlarse y ganar adeptos, y ese tipo de cosas. Yo no voy a entrar en ese juego", sostuvo.

Además, el ganador de 32 Grandes Premios de Fórmula 1 lanzó una fuerte advertencia: "No estoy disfrutando de ello porque incluso en esta sala, aprecio que todos ustedes son periodistas, gente profesional, que han estado en la F1 durante tantos años... Os ganáis vuestro respeto, y así es como debe ser. Así que todos los rumores vienen de gente que no está en esta sala, sólo están ahí para burlarse y creo que no es divertido cuando juegan con cualquier cosa. Me aseguraré de que haya consecuencias".