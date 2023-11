El doloroso posteo de Vinicius tras conocer que se pierde el clásico Brasil-Argentina

La Selección de Brasil no atraviesa momentos felices en las actuales Eliminatorias sudamericanas. Tras sufrir una dolorosa caída ante Uruguay en octubre, encaró la doble fecha de noviembre con una suma de bajas por lesión, de jugadores importantes como Neymar, Casemiro, Ederson y Richarlison.

Para colmo, ante Colombia sumó una nueva derrota (por primera vez dos consecutivas) y durante aquel partido se retiró lesionado Vinicius Jr, acaso la principal estrella que tiene desde la baja de Neymar. Los estudios confirmaron una lesión muscular en el muslo izquierdo.

El futbolista del Real Madrid ya recogió sus cosas y viajará a España para iniciar un tratamiento para su recuperación, por lo que será una sensible baja para el entrenador Fernando Diniz de cara al partido ante la Selección argentina el próximo martes.

La historia de Vini.

Tras abandonar la concentración, Vinicius Jr utilizó las historias de Instagram para manifestarse luego de conocer que no iba a poder jugar el clásico ante la Selección argentina. El delantero publicó una imagen de él mismo, en blanco y negro, con un emoji de unas manos rezando.

Lo cierto es que el atacante ya venía madurando la noticia, ya que ni bien salió de los vestuarios del estadio en Colombia, declaró ante la prensa: "Creo que es la misma lesión de la última vez. Trataré de jugar contra Argentina pero el cuerpo médico me dijo que va a ser difícil". De hecho, no fue la misma lesión a la que hizo referencia (el 25 de agosto se lesionó el bíceps femoral y fue baja por un mes) pero sí no podrá jugar para Brasil hasta el año próximo.