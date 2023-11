La desopilante promesa "argentina" del Cholo Simeone si llega a ganar la Champions con el Atlético de Madrid

En un mes, Diego Simeone cumplirá 12 años al frente del Atlético Madrid y acaba de firmar la extensión de su contrato hasta el 2027, que en caso de cumplirse, elevaría a 16 los años al frente del club. Un ciclo destacado por sus logros deportivos, a pesar de la espina de no poder haber conseguido la Champions League, la más importante de las competencias europeas.

Estuvo muy cerca de lograrlo, teniendo en cuenta que disputó dos finales: la de la edición 2013-2014 y la de 2016-2017. Para el dolor de los hinchas colchoneros, en ambas cayó en la final ante su histórico rival de Real Madrid.

Diego Simeone.

Simeone habló este viernes y se refirió a la posibilidad de alzar su primera Champions. “El club no la ganó nunca. Es una ilusión, sin dudas, pero no una obsesión porque cada vez que algo se transforma en obsesión, se transita un mal camino. Es una alegría cada vez que participamos aunque sabemos las dificultades que implica competir por los grandes equipos que las juegan", señaló.

Luego, al DT argentino le preguntaron si renunciaría a comer asado por el plazo de un año, en caso de que logre obtenerla, a modo de promesa. El DT ex River y Racing no dudó un segundo: "¡Ya! No pasa nada. No lo como".

Tendrá aún más oportunidades de darle la primera al Colchonero tras las dos caídas ante el Merengue en 2014 y 2017. Con una rebaja salarial mediante, extendió su vínculo con la institución por tres años más, hasta junio de 2027.

Si bien el Cholo no pudo darle al Atlético de Madrid el título continental más importante de Europa, sí logró el de segundo nivel, la Europa League, que ganó no una sino dos veces. La primera en la temporada 2011-2012 y la segunda en la 2017-2018. Además, suma otros dos títulos internacionales con la Supercopa de cada año y otros 4 locales: Copa del Rey 2012/13, La Liga 2013/14, Supercopa 2014 y La Liga 2020/21.