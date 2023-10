Qué dijo Verstappen tras coronarse tricampeón de la Fórmula 1: "Seguiremos..."

Sin esperar al domingo, y ni siquiera a que acabase el sprint de Lusail, Max Verstappen (Red Bull) confirmó su condición de nuevo tricampeón de la Fórmula 1. El neerlandés logró ponerle punto final a la discusión por el primer puesto de la temporada, cuando aún quedan seis carreras para la conclusión del calendario.

Mad Max, que hace justo una semana cumplió 26 años, no hace concesiones. Necesitaba tres puntos para coronarse matemáticamente por tercer año seguido. Le bastaba ser sexto o incluso no acabar entre los ocho primeros que puntúan en las pruebas reducidas, siempre y cuando su compañero -segundo en el certamen- no acabase entre los primeros tres. 'Checo' tuvo que abandonar en la undécima de las 19 vueltas -cuando se tocó con el francés Esteban Ocon (Alpine) y con el alemán Nico Hülkenberg (Haas)- y en ese momento, el astro neerlandés confirmó lo que todo el mundo esperaba.

MAX VERSTAPPEN.



THREE-TIME WORLD CHAMPION! uD83DuDC51uD83DuDC51uD83DuDC51 pic.twitter.com/IvcQOA5wu4 — Formula 1 (@F1) October 7, 2023

Por segunda vez, Verstappen cerró a su favor la Fórmula 1 en Oriente Medio, después de que el primero lo ganase, hace dos años, en el circuito de Yasa Marina, en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. El año pasado lo certificó en Suzuka (Japón).

Tras la coronación, el neerlandés expresó sus sensaciones al haberse convertido por tercera vez en su carrera como el campeón de la Fórmula 1: "Me siento fantástico, fue un año increíble. Estoy orgullos del equipo, ha sido muy lindo. Esta carrera fue interesante, estoy feliz y disfrutando el momento, Quiero mantener este momento hasta final del año".

Con respecto a sus aspiraciones de cara el futuro Verstappen, la máxima estrella de la escudería de Red Bull, aseguró que seguirá trabajando para mantenerse en la elite del automovilismo a nivel mundial: "Seguiremos presionando para conseguir cosas".