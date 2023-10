La pregunta que enfureció al DT de Palmeiras tras ser eliminado por Boca: "Yo duermo en la cama que..."

Palmeiras no llegó de la mejor manera a la semifinal de la Copa Libertadores ante Boca. Eliminado de la Copa de Brasil ante San Pablo, relegado del Brasileirao por las últimas derrotas y empates, el Verdao sabía que la competencia continental había adquirido otra relevancia tanto para el club como para su entrenador, Abel Ferreira, quien recibió críticas en ese país en las últimas semanas. Ahora, con la eliminación consumada en manos de Boca y específicamente de Romero, el entrenador portugués bicampeón de América tuvo que enfrentar los micrófonos de una conferencia de prensa caliente después del partido.

Las primeras críticas llegaron con respecto al once que paró para enfrentar al Xeneize, el mismo con el que visitó en la Bombonera. Sobre todo considerando que algunos de los mejores jugadores de la noche, como el joven Endrick (tiene 17 años y es pretendido por el Real Madrid), partió como suplente pero le cambió la cara al equipo en el segundo tiempo. "¿Quién es el entrenador de este equipo? ¿Quién se entrena con ellos a diario? ¿Quién los conoce como nadie? ¿Quién hace todo para que Palmeiras gane? No tengo nada más que decir", fue la primera respuesta, tajante.

Ferreira supo ser campeón de Libertadores. Pero ahora enfrenta críticas.

"Aquí hubo mucha meritocracia desde que llegué. Estos jóvenes que ves están llegando muy bien, Luís, Kevin... este partido, basta ver la media de edad de nuestros rivales y la nuestra, donde fue un partido en el que ellos fueron ligeramente superiores a nosotros. Siempre miraremos el tema de no incluir a Endrick, extremo de izquierda, extremo de derecha... Estamos hablando de hechos. La cantidad de oportunidades que tuvimos, la forma en que encajamos el primer gol, la cantidad de tiros que hicimos en la segunda parte y darle crédito a un jugador. ‘¿Y si Endrick hubiera jugado? ¿Y si entrara Luis? ¿Qué pasaría si...? Así no es como funciona mi fútbol, según yo lo veo’’, argumentó después Ferreira.

Como si a la justificación le faltaran argumentos, Ferreira insistió con el tema del armado del equipo, muy enojado, y soltó una inusual metáfora: "A los jóvenes los estoy promoviendo yo; a nadie le gusta ganar más que a mí. Pero yo duermo en la cama que hago; no duermo en la cama que me hacen los otros: pierdo y gano con mis ideas, no con las ideas de los demás, porque si es así todos los que estaban aquí en mi lugar habrían ganado todo lo que ganó este equipo. Y en mi opinión, en ambos partidos tuvimos muchas más oportunidades de cerrar la eliminatoria. Pero así es el fútbol, basta ver el partido. Un equipo tiene tres oportunidades claras y pierde. Así funciona".

Para cerrar, el portugués se guardó otra fuerte crítica a los periodistas, atenuada con el elogio merecido para con Boca: "A veces es cruel para nosotros, otras veces es maravilloso, como ganar la primera Libertadores, la segunda. Les guste o no, yo veo el fútbol de otra manera que ustedes, por eso ustedes son periodistas y yo entrenador. Y no hay nadie en el mundo a quien le guste ganar más que a mí. Es un gran orgullo entrenar a este equipo y seremos víctimas de nuestro propio éxito. Subimos el listón, no pudimos entregar lo que ya entregamos. Teníamos muchas ganas de estar en la final, pero hay que felicitar al equipo de Boca y sobre todo al portero, que marcó la diferencia para que Palmeiras no estuviera en la final".