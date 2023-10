El enojo de Mauricio Pochettino contra la Premier League: "No estoy contento con eso"

La Premier League es, por lejos, una de las ligas más importantes del mundo. Pero en esta ocasión el torneo inglés dio la vuelta al mundo no precisamente por una de sus apasionantes definiciones o sus partidazos, en los que hay situaciones de juego que se vuelven realmente virales en cuestión de segundos.

En los últimos días se conoció que la Federación rompería con una "regla" que lleva 30 años: la de no programar partidos el día previo a la Navidad debido al famoso Boxing Day, la tradicional fecha que comienza el 26 de diciembre. En esta ocasión, según se conoció en el cronograma extendido, Chelsea deberá visitar al Wolverhampton el 24 de diciembre.

Pochettino habló sobre el partido que su equipo tiene programado a fin de año. (Foto: @pochettino)

Mauricio Pochettino, director técnico de los Blues, fue consultado y no dudó en dejar clara su postura: "No estoy contento porque el 23 es el aniversario con mi mujer y el 24 es una fecha importante por la noche para los argentinos. Ni los aficionados están contentos con esta decisión ni yo lo estoy tampoco". Al ser consultado sobre su su esposa va a acompañar en el partido, respondió: "No creo que pueda convencerla".

"Es una situación difícil y que no va a cambiar. Tenemos que aceptar que estamos en Inglaterra y que esto es diferente al resto del mundo. Aunque no esté contento con ello tenemos que estar a nuestro mejor nivel y aceptar una situación que no va a cambiar", sentenció con clara muestra de fastidio el director técnico argentino sobre la decisión de la Premier League.

Por lo pronto, Pochettino se prepara para el próximo compromiso de Chelsea, que será este sábado ante el Brentford en condición de local. Con Enzo Fernández como estandarte en el mediocampo, el encuentro comenzará a las 8.30 (hora de Argentina) y se podrá observar por la señal de ESPN.