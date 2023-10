Sevilla presentó oficialmente a su nuevo DT: ¿es Gallardo?

Luego de que Sevilla tomara la decisión de despedir de su cargo a José Luis Mendilibar, quien había asumido a finales del mes de marzo e incluso se había coronado como campeón de la UEFA Europa League, el elenco español comenzó rápidamente con la búsqueda de un reemplazante.

Marcelo Gallardo fue uno de los principales apuntados por el club andaluz, pero finalmente estos se inclinaron por otro DT sudamericano. Se trata de Diego Alonso, quien supo dirigir a la Selección de Uruguay durante su última participación en el Mundial de Qatar 2022.

uD83CuDD95 Diego Alonso, nuevo entrenador del #SevillaFC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) October 10, 2023

El hombre de 48 años tiene experiencia en el fútbol español luego de haber jugado para Valencia, Atlético de Madrid, Racing de Santander, Málaga y Murcia. El uruguayo dirigirá dirigirá este martes por la tarde su primer entrenamiento con el Sevilla, en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

Durante la jornada del jueves, cuando el rumor de que Gallardo estaba cerca del equipo español comenzaba a tomar fuerza, fue Guido Glait quien puso paños fríos: "No dijo que no... tampoco que sí. Están muy lejos en los números. Hoy, es mucho más no que sí. La información es que pidió tanta plata como para que le digan que no. No tiene que ver con que el club que lo viene a buscar, es que no tiene ganas de dirigir todavía".

De esta manera, el ídolo de River continuará sin trabajo luego de haberse despedido del banco de suplentes del Millonario a mediados del mes de noviembre del 2022, cuando su equipo disputó un partido amistoso ante Betis en el estadio Malvinas Argentinas.