Marcos Acuña explotó contra el Sevilla tras marcar un gol clave: “No tuve el respaldo del club y eso me…”

Marcos Acuña fue titular en el triunfo del Sevilla ante Getafe este domingo por la tarde en el marco de la 16ª fecha de La Liga de España. El lateral izquierdo convirtió el primero de los goles de su equipo en el 2-1 que le permitió salir de la zona de descenso (actualmente tiene 15 puntos igual que el Cadiz, antepenúltimo en la tabla).

En la previa del cotejo realizado en el Ramón Sánchez-Pizjuán tanto el Huevo como sus compatriotas Gonzalo Montiel (quien cumplió la última fecha de suspensión tras ser expulsado) y Alejandro Gómez (se recupera de una lesión en el tobillo), fueron homenajeados tras ser campeones del Mundial de Qatar 2022.

Post partido, en diálogo con la prensa, Acuña descargó todo su enojo tras no haberse sentido respaldado por Sevilla ante los rumores de su lesión: "Yo quería aclarar. Se dijeron muchas mentiras de mis lesiones. No tuve el respaldo del club, eso me entristeció. Soy jugador del Sevilla y el club tendría que haber salido a aclarar la lesión que tenía. Yo siempre estuve comprometido con el club".