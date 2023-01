Dani Alves rompió el silencio desde la cárcel y lanzó una contundente frase: "No me..."

El histórico defensor brasileño Dani Alves está acusado de haber abusado sexualmente a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona llamada Sutton. El juicio se lleva a cabo en la Ciudad Condal y, luego varios días en la cárcel, el jugador más laureado del fútbol rompió el silencio.

Casi un mes después del presunto hecho, el ex Barcelona, Juventus y otros rompió el silencio y habló con un medio español: "El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga", disparó según La Vanguardia.

El vehículo que trasladó a Dani Alves hasta la prisión.

Entre otros detalles, el diario antes mencionado asegura que Alves pasa sus días centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires con tranquilidad, pero sin dejar entrever muchas emociones. Sin embargo, su testimonio demuestra un semblante firme: Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", sentenció.

En la última semana, Dani Alves fue trasladado desde la prisión Brians 1 a Brians 2, que cuenta con mayores comodidades. Por ejemplo, este centro posee celdas individuales con ducha privada, además de albergar a presos comunes y algunos reclusos preventivos.

Así luce Sutton, la discoteca de Barcelona en la que Dani Alves habría abusado de una joven de 23 años.

Los objetivos de la Justicia con este cambio de ubicación serían dos. En primer lugar, se evita la filtración de imágenes de Alves desde dentro de la prisión. Por otra parte, también se buscó "garantizar mejor la seguridad y la convivencia". En estos días, se espera que el brasileño dé un nuevo testimonio, tras relatar tres versiones diferentes de lo que habría sucedido en el baño de la discoteca Sutton.

Además, desde La Vanguardia aseguran que el lateral derecho ya jugó su primer "picadito" con otros reclusos. Pese a demostrar cierta comodidad, Alves estaría negado a recibir a sus familiares en el recinto.