El nuevo palazo de Mario Pergolini contra Juan Román Riquelme: "El problema es cuando..."

Juan Román Riquelme irrumpió en escena luego de la derrota de Boca ante Racing por la Supercopa Internacional y dejó muchos temas para analizar. El vicepresidente xeneize tocó todos los temas pero luego de la entrevista realizada por ESPN, Mario Pergolini utilizó sus redes sociales para apuntar nuevamente contra el ídolo con un fuerte mensaje.

"El problema es cuando no sabés si habla en serio, si se cree lo que dice, si es un cínico o no ve la realidad", escribió Pergolini en una de sus historias en Instagram. Y agregó: "O tal vez uno no ve la realidad. Andá a saber". Sin embargo, cerró con un mensaje optimista para el hincha: "Las buenas ya van a venir".

Pergolini se ha mostrado muy crítico con los directivos de Boca tras su salida del club. Días atrás despidió a Agustín Rossi con sentidas palabras y tiró un palito: "Aunque digan que solo seremos el 15%... las buenas ya van a venir", frase que tiene que ver con los dichos de Román sobre que cualquiera del oficialismo que se presente a las elecciones ganaría "80 a 20, 90 a 10".