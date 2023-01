La revelación de Riquelme sobre sus charlas con Messi en el Mundial: "Hablé cuando..."

Juan Román Riquelme es un fanático del fútbol. Por supuesto, también es admirador de Lionel Messi y recuerda la Selección argentina con mucho cariño. El vicepresidente de Boca recordó lo que sintió cuando el equipo de Lionel Scaloni ganó la Copa del Mundo y dejó elogios por doquier para el capitán: "Al que le gusta al fútbol, verdaderamente fue hermoso que Messi levante la Copa".

En referencia al Mundial de Qatar 2022, Riquelme contó: "Yo ya estoy viejo, ¿no? Fue maravilloso ver a Agustín, a Lola (sus hijos), festejar pintándose la cara. Quiero darle las gracias a todos los muchachos por la alegría que nos han regalado a nuestros hijos, nuestros familiares, a todos los argentinos. Fue hermoso ver a todos los argentinos festejar".

Inmediatamente, Román se rindió a los pies de Messi: "Al que le gusta al fútbol, verdaderamente fue hermoso que Messi levante la Copa. Es algo lógico, no solamente los argentinos deseábamos eso. Creo que muy pocas veces pasó en la historia del fútbol que todo el mundo esté de acuerdo en que él merecía ganarlo. Eso demuestra lo que es y yo siento mucha felicidad que lo haya conseguido. Él sabe muy bien que lo quiero mucho. Hablo de vez en cuando, no lo molesto mucho pero tenemos una muy buena relación.

"Solamente hablé cuando perdimos el primer partido y cuando terminó ganando la final. Yo no solamente porque ahora haya ganado, pero años atrás ustedes me preguntaban si Argentina era favorita, y yo decía que mientras Messi juega, Argentina es favorita. Al final lo consiguió, así que es maravilloso, le gusta competir. Esa es la diferencia más grande que tiene. Juega como los jugadores viejos, de antes. Le gusta competir. Le gusta jugar a la pelota, él no juega al fútbol. Él juega a la pelota como en el barrio. No disfruta de jugar al fútbol cada tres días. No le duele nunca nada. Le puede doler algo para entrenar, pero para jugar a la pelota no le duele nunca nada".

Van Gaal y el Topo Gigio: "No sé, creo que algo había declarado Van Gaal, como que en el Mundial pasado no la había tocado, algo así. Y bueno, qué va a ser... Hay cosas que no pueden pasar en el fútbol, al mejor no lo podés hacer enojar. Es preferible abrazarlo, besarlo, que no te quiera atacar, que no te quiera ganar. Si lo hacés enojar, es peor. Cuando el que mejor juega se enojó, no tenés chances de ganarle. ¿Cómo hacés? Es imposible. La declaración de Van Gaal, para Argentina fue muy bueno. Con Messi enojado, es imposible ganarle, es así. Tiene una ventaja: Messi se enoja pero no es como otros jugadores, que tienen chances de que se hagan expulsar. Messi no, no se enoja de esa manera. Él se enoja jugando a la pelota, eso es lo peor que te puede pasar".