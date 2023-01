La reflexión de Riquelme sobre el polémico penal contra Racing en Abu Dhabi: "Él se puede equivocar..."

- "Ya lo he hecho muchas veces. El partido que jugó Boca en el estadio del Madrid, yo lo vi con mis amigos como siempre. Ese día me di cuenta de que se había terminado la tranquilidad, que tenía que volver.

- "En los tres años que llevamos, el equipo está compitiendo bien. Sabemos que en el torneo pasado no hemos sido muy regulares. Después del partido con Patronato sentimos un poquito de vergüenza. Al final termina siendo un año demasiado bueno, ganar los dos torneos no es fácil, ganar los dos clásicos no es fácil. Estamos contentos con el plantel que tenemos, escuchamos en la tele que tenemos que traer 14 refuerzos, pero cada tres meses ganamos. Nosotros no estamos para prometer nada, pero queremos prometerle al hincha competir. Queremos competir por el campeonato, por la Copa Libertadores. Ojalá que al final de la temporada podamos estar todos contentos".

"Vi lo mismo que nos pasó con Everton y con Independiente, de los dos lados. Lo mismo que pasa cuando se hace una pretemporada. Erraban pases que a medida que pasen los partidos no van a errar, controles que no van a fallar, son cosas que pasan cuando estás saliendo una pretemporada. No es fácil volver a jugar a la pelota después de tres meses. Acá se paró mucho por el tema del Mundial. Hay que volver a disfrutar, pero te lleva minutos de juego. Cada partido que pase, los muchachos se van a ir sintiendo mucho mejor. Fue un partido de pretemporada, pero al final nos cobran un penal y perdemos el partido".

- "El árbitro cobró penal, ya está, no pasa nada. Es así. Él se puede equivocar, nosotros también. Lo único que tenemos que pensar nosotros es en jugar un gran partido el día domingo y competir al máximo. Yo soy de pensar que, a pesar de que el árbitro se equivoque, si vos jugás bien vas a terminar ganando. Sin duda que no jugamos un buen partido, pero tenemos que mirar para adentro y tratar de mejorar".

"Tratamos un año más o menos de renovarle al jugador, hablamos mucho, no nos pudimos poner de acuerdo. En el día de hoy juega. Yo tengo un problema, a los jugadores de fútbol los quiero mucho. Les deseo lo mejor del mundo a Rossi, a Zambrano, cómo defendieron los colores. Las otras cosas son muy claritas y no vale la pena dar vueltas. Hay que mirar para adelante y pensar en lo que viene".

"Por Barco recibimos una oferta. Estamos de acuerdo siempre y cuando se cumplan algunas cosas que les hemos pedido. Si no sale adelante lo de Getafe, acá hemos tenido reuniones con Adrián Rouco y el padre del jugador. Pidieron dos o tres condiciones, que es lo que hacen siempre los representantes, que está perfecto porque es su trabajo. A nosotros nos parece que está a nuestro alcance, pero si no llegamos a un acuerdo con Getafe renovaremos por un año. Seguiremos preparándolo para que pueda crecer y ser un jugador profesional".

Noticia en desarrollo