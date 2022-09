De mal en peor: la pésima noticia que recibió Vélez tras el 0-4 con Flamengo

Las cosas no salen bien para Vélez. El Fortín se aferró a la Copa Libertadores y casi que minimizó su pobre rendimiento en el Torneo de la Liga Profesional al apoyarse en su travesía en el certamen continental. Para este semestre, Diego Godín fue la gran estrella que llegó a Liniers. Sin embargo, el uruguayo casi que no pudo ser de la partida para el Cacique Medina por una tendinitis rotuliana y quedó descartado para la vuelta de la semifinal ante Flamengo.

Godín jugó apenas 270 minutos en Vélez y marcó un gol.

Vélez tiene una misión casi imposible en el Maracaná. Nunca en la historia de la Libertadores un equipo visitante marcó 5 goles en una semifinal. No obstante, Medina esperaba contar con sus mejores hombres para ir a buscar la heroica a Rio de Janeiro, entre ellos el histórico jugador uruguayo. Este no podrá ser el caso, ya que Godín viajará a España en los próximos días para recuperarse de la lesión que lo aqueja hace un tiempo largo.

En sus primeras palabras como jugador velezano, Godín había advertido sobre esta lesión: "Vengo arrastrando una tendinitis rotuliana que me tiene a maltraer". Cuando el Fortín se jugaba el pase a las semifinales ante Talleres, el uruguayo tuvo que salir reemplazo en un partido frente a Unión por esta molestia.

El viaje a España para buscar una recuperación óptima de cara a Qatar 2022 había sido adelantada por Medina y fue confirmada por Alberto Pan, médico de la Selección uruguaya: "El club lo ha autorizado y permitido, no le ha marcado pautas de tiempo", aseguró.

De esta manera, no hay cronograma firme para determinar la vuelta de Godín a las canchas con la V azulada en el pecho. Esta novedad no pudo tener peor timing para Vélez, ya que Valentín Gómez llegó al límite de amarillas y no podrá estar en el Maracaná.