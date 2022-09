El polémico tuit de un periodista contra Centurión tras su dramático pedido de ayuda: “No tiene remedio”

Las palabras de Ricardo Centurión alarmaron al fútbol argentino. El ex Boca, Racing y San Lorenzo no juega desde el 23 de abril de este año y actualmente entrena a contraturno en Vélez: "Estoy solo y el momento es muy duro. Me cansé de la vida, no me banco ni yo [...] Mi teléfono no suena. Nadie me llama. Me encuentro triste [...] Necesito ayuda", exclamó en charla con radio La Red. Aunque muchos hinchas se preocuparon por él, un periodista no tomó el camino de la empatía y apuntó contra él.

En su cuenta de Twitter, el periodista Daniel Avellaneda tuvo una desubicada serie de tuits sobre el caso Centurión y su pedido de ayuda: "Centurión habla, hace autocrítica, lo perdonan y vuelve a defraudar. No tiene remedio. El cuento del Pastor Mentiroso", disparó.

Ante el repudio de los usuarios, el periodista de Clarín, ESPN y radio Continental no se quedó callado y siguió con los comentarios desafortunados: "Que Centurión se haga cargo de sus problemas. 30 pirulos tiene. Siempre la misma cantinela" y "Hay que guardar la palabra "empatía" al menos por dos años. Fíjate lo poco profesional que es, que no llama ningún club, dicho por él. Cosecharás tu siembra", escribió.

Avellaneda está identificado con Racing, club en el que Centurión tuvo tres pasos: "Yo no lo juzgo. No le creo. A mí me cansó en #Racing Mil cagadas se mandó y mostró ser poco profesional. No me conmueve su testimonio como a uds. Puedo pensar distinto, ¿no? ¿Me dejan?", sentenció ante una respuesta de un seguidor.

"No puede decir que no lo escucharon ni que no le dieron oportunidades", aseguró uno de los pocos que le dieron la derecha a Avellaneda. En esta línea, el encargado de puntuar a los jugadores en el Gran DT apoyó el mensaje: "Olvidate, siempre lo mismo".