El inesperado palito de Paredes a Mbappé tras su salida del PSG: "Con los que…"

Leandro Paredes dejó el PSG en el mercado pasado y se marchó a la Juventus. A París arribó procedente del Zenit ruso, en 2019, y en el último tramo de su estadía no tuvo la cantidad de minutos que necesitaba para llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar, donde buscará cortar la sequía de títulos con la Selección argentina. Ganó varios títulos con el equipo de la capital francesa y compartió plantel con grandes estrellas, entre ellas, Kylian Mbappé.

En la previa de lo que será el segundo amistoso del combinado nacional, ante Jamaica en New Jersey, el volante fue consultado sobre la personalidad del delantero y con una simple frase, le tiró un palito que seguramente tendrá alguna repercusión. "No sé. No soy quién para hablar de él. Yo tenía relación con los que tenía relación. Con los que no, no te puedo hablar", expresó sin vueltas.

Semanas atrás, Paredes enfrentó a sus excompañeros por la Champions League y fue protagonista de un polémico cruce. El surgido en Boca le entró duro a Mbappé y tuvo un fuerte encontronazo con el español Sergio Ramos, dejando en claro que algo no andaba bien puertas adentro.

De hecho, cuando se hablaba de las condiciones que había impuesto Kylian para renovar su contrato, se decía que había pedido reducir al mínimo la presencia de latinos. En este contexto, se despidieron del club jugadores como Ángel Di María, Paredes, Mauro Icardi y Ander Herrera, español que tenía buena relación con los sudamericanos.