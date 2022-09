El gran elogio de una estrella que jugará el Mundial a la Selección argentina y Messi: “Son una verdadera…”

Este sábado, en el marco de la quinta fecha del Grupo A2 de la UEFA Nations League, España cayó 2-1 contra Suiza y de esta manera perdió su invicto y también el primer puesto de la zona. En la previa del encuentro fue Sergio Busquets quien enfrentó los micrófonos y se refirió a un viejo conocido como lo es Lionel Messi y la Selección argentina.

El mediocampista habló del presente de la Scaloneta y del mejor jugador del mundo.

El capitán del seleccionado español fue contundente al referirse al equipo liderado por su excompañero en Barcelona: "A Lionel Messi le hacía falta ser campeón con Argentina. Me alegro mucho por él. Es el mejor del mundo y disfrutarlo a través de la tele es un regalo. Le deseo lo mejor".

Además no ocultó sus elogios a la hora de hablar sobre la campeona de la Copa América 2021 y la Finalíssima 2022. "Argentina armó un gran grupo para el Mundial, son una verdadera familia", soltó Busquets, referente del seleccionado encabezado por el director técnico Luis Enrique.

En cuanto a su futuro, el mediocampista de 34 años expresó: "No te puedo decir nada porque no hay nada. Me ha parecido nada por todos los rumores que han aparecido. No hay nada oficial. Veré como voy en lo que va de temporada. No hay nada. Quiero disfrutar y luego veré. Está claro que no tengo 20 años. A priori es mi último año de contrato, pero se han hecho oficiales cosas que son falsas".

En la máxima cita mundialista, España conforma el Grupo E junto a Costa Rica, Alemania y Japón. El debut será el miércoles 23 de noviembre a las 13 (hora de Argentina) ante el elenco portorriqueño. Más tarde se verá las caras con el elenco Teutón y cerrará su participación en primera fase contra los japoneses.