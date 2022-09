Vóley: Porres logró un triunfo clave y se metió en la pelea

San Martín de Porres logró una categórica victoria sobre la Universidad Nacional de Cuyo, en lo que fue la disputa de la sexta fecha del torneo Clausura “A1” en el Vóley de Mendoza. Con este marcador no le perdió pisada a los de arriba. También ganó Municipalidad de Maipú, mientras que Municipalidad de San Martín-Tunuyán fue postergado.

Porres no tuvo piedad ante los Universitarios. Con un nivel muy alto, el dueño de casa taladró punto por punto a un rival que no encontró una regularidad en el pleito y terminó siendo superado con justicia. Con parciales de 25-22; 25-23 y 25-20, el elenco de Rodeo de la Cruz no solamente se hizo del triunfo, sino que además sumó para meterse en el podio del certamen y continuar en lo más alto de la lucha por la conquista del certamen doméstico.

La tabla la lidera Regatas con 7 puntos. De cerca viene un pelotón con 6 unidades: Tunuyán, San Martín de Porres, San Martín y Maipú, mientras que Universidad de Cuyo suma 5.