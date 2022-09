La inesperada conferencia de Nacho Fernández sobre su futuro: ¿Qué dijo de River?

El sueño de la vuelta de Ignacio "Nacho" Fernández a River deberá esperar. Si bien el volante de Atlético Mineiro estuvo en el Monumental para la despedida de Leonardo Ponzio y se llevó una enorme ovación, el futbolista no volverá en un futuro cercano. Así lo explicó el propio mediocampista en una sorpresiva conferencia de prensa en Brasil, donde fue consultado por un rumor que surgió en Argentina de supuestos problemas con la dirigencia del Galo.

uD83CuDFA5 #GALOTVAOVIVO! O meio-campista Nacho Fernández concede entrevista coletiva agora, na Cidade do #Galo! https://t.co/b5ul6L0cJx — Atlético (@Atletico) September 22, 2022

A Nacho le preguntaron sobre su futuro después de que termine su contrato en Mineiro, donde se especulaba con una vuelta a River: "Desde el primer día que me vine, en Argentina salen notas de que voy a volver. Estoy muy contento acá, me siento muy a gusto, este año no se dan los resultados, pero hay un muy buen grupo, estoy muy contento y a final de este año empezaremos a ver qué vamos a hacer cuando se me termine el contrato, pero falta mucho".

El volante finaliza su contrato el 31 de diciembre de 2023 y por el momento no tiene pensado regresar al fútbol argentino. En ese sentido, también piensa en una posible renovación con el Galo para continuar en el club.

Preguntado por problemas con el cuerpo técnico y algunos compañeros de Atlético Mineiro, Nacho fue terminante: "Es algo totalmente falso que salió de la prensa de Argentina y obviamente que se hicieron eco acá en Brasil y está circulando. La verdad que me cuesta un poco explicar esto, ¿cómo voy a tener un problema con la comisión técnica si fui capitán en el último juego? Me permitieron viajar a Argentina a despedir el último partido de un amigo".

"Yo tengo que estar totalmente agradecido con ellos y a mis compañeros, con Hulk tengo una gran relación, hace poco estuve almorzando en su casa, siempre recibe muy bien a todos los extranjeros que vienen y tengo una muy buena relación con él", siguió Fernández, desmintiendo cualquier tipo de problema.

"Salir a explicar estas cosas es un poco incómodo, pero creo la situación ameritaba poder dar una explicación para que este tema se cierre acá porque la verdad es que no tenemos ningún problema", explicó el ex River.

"Este partido, la comisión técnica ya me había liberado hace tiempo. Estaba planificado. Tampoco era un juego en el que corría riesgo de alguna lesión. Eran todos amigos, exjugadores, no era nada para lastimarse, era para despedir a un ídolo del club, un amigo y pedí permiso para poder estar. En la comisión se portaron muy bien y decidieron que podía viajar. El partido fue anoche y hoy estoy disponible para poder entrenar", comentó Fernández. En ese sentido, el futbolista no se perdió ningún encuentro del Galo, y la fecha le cayó justo para poder volver antes del duelo con Palmeiras, que será recién el miércoles 28 por el Brasileirao.

El jugador también aclaró la polémica sobre un rumor de una pelea con el entrenador, Cuca, y con el referente máximo del plantel, Hulk: "No sé cómo sacaron el tema de que hubo una discusión. Cuca siempre llama a algún jugador para explicarle, pero son charlas de fútbol, lo que él pretende en el campo de juego. Obviamente muchas veces uno no está de acuerdo pero Cuca siempre está abierto a charlar, pero nunca tuve una discusión ni con él ni con Hulk, me sorprende que hayan inventado esas cosas".

Atlético Mineiro pasa por un difícil momento, después de haber sido eliminado en la Copa Libertadores en cuartos de final por penales ante Palmeiras y está séptimo en el Brasileirao, a 17 puntos del puntero, justamente el Verdao.