El lamento de Ponzio que generó controversia en River: "Me hubiese gustado que en mi despedida esté…"

Leonardo Ponzio reconoció que le hubiera gustado que Daniel Passarella se hiciera presente en su partido despedida, que será el miércoles en el Monumental y encendió una enorme polémica entre los hinchas de River. “Me trajo en su etapa de entrenador y como presidente. Para mí fue muy representativo”, afirmó en declaraciones a ESPN.

El exfutbolista se refirió al trato que el Kaiser recibió tras el descenso de River por parte del hincha millonario y destacó que “el mundo del fútbol lo va a poner en su lugar”. Además, agregó: “¿Quién no se equivocó? Yo no puedo juzgar a nadie. Lo tuvo en otra época y a mí me marcó. Es algo que me moviliza”.

Con respecto a su relación actual con Passarella, fue contundente. “Volví a hablar en 2019, después de una conversación que habíamos tenido. Posterior a eso ya no tuve comunicación. Se decía que estaba enfermo. No lo comprobé, pero tampoco quería molestarlo en ese momento”, manifestó.

El gran protagonista del encuentro del miércoles reconoció su deseo. “Quisiera que la primera opción fuera River, pero el club tiene las piezas en su lugar. Tengo edad para no estar como florero. Voy a esperar el momento y si no, buscará otro destino. Me gusta la secretaría técnica. Ser entrenador no lo siento”, cerró.