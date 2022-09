Coria tampoco pudo con Alcaraz, que sigue a paso firme en el US Open

Carlos Alcaraz es uno de los grandes candidatos a llevarse el US Open. Por ahora, el murciano va a paso perfecto y, en su camino al título, ya eliminó a dos argentinos. Luego de vencer a Sebastián Báez por 7-5, 7-5 y 2-0 (abandono), el niño maravilla del tenis mundial cumplió con lo pronosticado y le ganó a Federico Coria por 6-1, 6-2 y 7-5.



El rosarino Coria, ubicado en el puesto 78 del ranking mundial de la ATP, no pudo contra el promisorio juvenil español Carlos Alcaraz (4), quien despachó al argentino luego de 2 horas y 12 minutos.



Coria comenzó con buen juego y el inicio del primer set fue parejo, hasta que Alcaraz se quedó en el quinto game con el saque del argentino y, partir de entonces, fue todo del joven español, hasta la mitad del tercer parcial, cuando el rosarino pudo quebrar por primera vez el saque del murciano.



El juego se emparejó hasta el final del set y del partido y, en ese momento, se vio la mejor imagen del argentino, quien luchó hasta la conclusión del match, pero no le alcanzó para revertir la historia.



El argentino intentó siempre reaccionar, pero Alcaraz, la máxima promesa del tenis mundial, casi no le dio respiro y con un juego eficaz, preciso y contundente, sólo le otorgó algo de descanso a su rival en la parte final del tercer set, que se lo quedó con más suspenso y resistencia del rosarino.



Más tarde, se presentaba el porteño Diego "Peque" Schwartzman, situado en el lugar 16 del escalafón ecuménico del tenis, frente al australiano Popyrin (84) en la cancha número 11 del complejo Billie Jean King Tennis Center, en el barrio neoyorquino de Queen´s.



El argentino, de 30 años, se presentó en Nueva York en la madrugada del miércoles último con un triunfo sufrido ante el local Jack Sock (107) por 3-6, 5-7, 6-0, 1-0 y abandono por una lesión lumbar, mientras que Popyrin (84) se impuso sin pasar sobresaltos sobre el chino Chun Hsin Tseng (89).



En el caso de instalarse en la tercera ronda, Schwartzman jugará en esa instancia ante el tenista estadounidense Frances Tiafoe (26) o el australiano Jason Kubler (109).



La jornada del jueves del US Open tuvo un argentino en acción en el cuadro de dobles: el porteño Andrés Molteni en pareja con el mexicano Santiago González perdieron ante los australianos Matthew Ebden y Max Purcell por 7-6 (9-7), 6-7 (8-10) y 6-1, por la primera ronda.



Mientras que el cordobés Pedro Cachín y el porteño Francisco Cerúndolo decidieron cancelar el compromiso que tenían con los estadounidenses Christopher Eubanks y Bryan Shelton,



Por otra parte, el cordobés de Bell Ville Pedro Cachín (66) ratificó que atraviesa el mejor año de su carrera y se instaló ayer por primera vez en la tercera ronda de un Grand Slam.



El cordobés nacido en Bell Ville hace 27 años dejó en el camino al esloveno Aljaz Bedene (347) y al local Brandon Holt (303), ambos triunfos en cinco sets, y jugará nuevamente mañana ante el francés Corentin Moutet (112).



En el único antecedente previo, el cordobés perdió con el francés este año en la final del Challenger de Lyon.



En el caso de avanzar a los octavos de final, Cachín, campeón este año de cuatro Challengers (en Madrid, Praga, Todi y Santo Domingo), jugará en esa instancia ante el noruego Casper Ruud (7) o el norteamericano Tommy Paul (34)

Fuente: Télam