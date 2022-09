Serena Williams se niega a colgar la raqueta y sigue con vida en el US Open

Serena Williams (605) sigue demostrando su grandeza hasta el final y esta noche dio una nueva muestra de ello al imponerse al cabo de tres sets nada menos que a la número 2 del mundo, la estonia Anett Kontaveit, por 7-6 (7-4), 2-6 y 6-2, ante un público neoyorquino encendido que colmó las graderías del estadio central Arthur Ashe para presenciar este juego de la segunda ronda del US Open.



Su tenis avasallante por momentos y experiente por otros, pudieron más que una Kontaveit que logró ponerse en partido sobre el final del primer set y en el segundo, que ganó con comodidad, pero en el tercero y como desmintiendo sus 40 años contra los 26 de su rival, Serena mostró una potencia y energía inigualables que desmienten y contraponen su deseo de retirarse (o evolucionar, como ella misma dijo) con su vigencia.



Con sus 23 títulos de Grand Slam y seguramente un recóndito anhelo por conseguir el 24 ante su gente, hoy Serena hizo honor a su nombre en los momentos más apremiantes de este partido que se extendió por espacio de 2 horas y 50 minutos.



Serena le había ganado en el debut a la montenegrina Danka Kovinic (80) por 6-3 y 6-3, pero el partido de hoy representaba un desafío de máxima que supo sortear con la misma autoridad y competitividad que la llevó a convertirse en una "leyenda" reconocible para todos sus colegas en particular y el mundo del tenis y del deporte en general.



Yevguenia Rodina, la rusa de 33 años, será la próxima rival de Serena, que para no enfriar los músculos jugará mañana por la noche, y para darse uno de los últimos gustos de su carrera también, por primera vez el dobles ante su ya retirada hermana mayor, Venus (recibieron una invitación de la organización para competir en este US Open), en otra jornada que seguramente estará plena de emotividad al margen de cualquier resultado.

