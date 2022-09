Atento, Boca: la decisión de Aaron Molinas tras la oferta del fútbol portugués

Entre clubes estaba todo arreglado, Boca aceptaba ceder a Aaron Molinas al Gil Vicente de la Primera de Portugal y la operación parecía estar encaminada. Sin embargo, en el día del cierre del libro de pases en Europa, el talentoso volante de 22 años, que es quien tiene la última palabra, optó por finalmente rechazar esta opción y se queda a pelearla en el Xeneize.

A pesar de que el equipo al cual supuestamente iba a ir, de segundo o tercer orden en Portugal, no era el más competitivo del mundo, ahí sí iba a poder tener los minutos que en Boca no puede sumar. No fue titular nunca desde que Hugo Ibarra es el DT y sólo ingresó como suplente en cinco de los 11 partidos que lleva el ciclo. La última vez que arrancó un partido fue cuando el Xeneize, con un equipo ultra alternativo, se comió una goleada fea 3-0 ante Banfield en la Bombonera. Battaglia era el técnico y Molinas fue el único aprobado de esa noche negra.

Horas después de que se conociera la noticia que su pase al Gil Vicente se había caído, la cuenta oficial de Boca subió a sus redes un posteo de Molinas en un entrenamiento, el cual recibió un apoyo tremendo de los hinchas. El juvenil es uno de los más mimados pese a que juegue poco. Y en respuesta, el futbolista decidió postear una historia en su cuenta de Instagram en la que se lo ve gambeteando en la Bombonera, y a la cual le agregó dos emojis: un corazoncito azul y una carita con dos estrellas en lugar de los ojos. Sí, tenía ganas de quedarse.