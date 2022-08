Guardiola, cauto con Haaland tras su segundo hat-trick al hilo en el City: "Los récords están OK, pero..."

Erling Haaland sigue en modo aplanadora. Tras su primer hattrick en el fin de semana, el delantero estrella del Manchester City volvió a llevarse la pelota, esta vez ante el Nottingham Forest. El Androide lleva 9 goles en cinco fechas de la Premier League, una cifra récord para un inicio de temporada. Sin embargo, Pep Guardiola puso paños fríos sobre este tipo de estadísticas para que nadie se desvíe del objetivo principal del Manchester City: ganar.

Tras la goleada en la quinta jornada de la Premier, Guardiola se mostró contento pero cauteloso sobre el tremendo arranque del noruego: "Sé que está feliz metiendo goles pero creo que lo que quiere es ganar. Los récords están OK pero si no ganamos, no romperá récords", sentenció.

En charla con BT Sports, el DT español, que afronta su octava temporada en el City, aseguró que Haaland es una parte fundamental para el éxito de los sky blues: "Si él no mete goles, nosotros no podremos ganar y estoy seguro que a él no le gustará eso", disparó.

Por último, Guardiola realzó la capacidad y facilidad que tiene Haaland para convertir y se quedó sin palabras para definirlo: "Tiene un talento increíble, un olfato goleador tremendo. Su primer toque del partido es gol, así es Erling".

Luego de un debut oficial que había encendido algunas alarmas, Haaland cayó todas las críticas a puro gol. En apenas cinco partidos de Premier League, el noruego tiene un doblete y dos hattricks con la camiseta del Manchester City, que encontró lo único que le faltaba para ser una máquina imparable.