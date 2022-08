Sosa reveló qué le dijo Merlos tras el gol de Vélez y el árbitro lo liquidó: “Miente y no puedo aceptarlo”

"Sebastián Sosa se está jugando la convocatoria al Mundial y entendí que debía jugar y mostrarse", fue la frase con la que Julio Falcioni, director técnico de Independiente, confirmó la decisión de meter mano en el arco en la previa del partido con Vélez. Finalmente, en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, fue empate entre el Rojo y el Fortín. La visita, de la mano de Lucas Pratto, lo igualó de forma agónica en una jugada que comenzó con un error del arquero uruguayo quien intentó despejar con el pie ante el pase atrás de su compañero y compatriota Edgar Elizalde, la pelota recayó en Walter Bou, quien envió el centro para el cabezazo goleador del Oso.

Post partido, en diálogo con TyC Sports, el ex Boca argumentó sobre su decisión de no tomar la pelota con sus manos en la previa del tanto del empate: "El árbitro me dijo que si agarraba la pelota con la mano, cobraba tiro libre. Le pregunté enseguida. O sea, el criterio de Merlos fue el mismo que tuve en el partido y hubiese sido culpa mía también".

"Me dio bronca porque estábamos cerca del final del partido y se nos escapó. Uno se angustia y se pone mal porque las cosas no salen como se pretende. Hace unos meses era un fenómeno, era 'San Sosa' y en un corto plazo hay disgustos. No es de toda la parcialidad de Independiente, pero uno trabaja para hacer bien las cosas. El arquero no es ajeno a los altibajos, en una irregularidad que está sumergida el club también, porque hay temas que repercuten", argumentó.

En contrapunto, y de forma inesperada, quien también se refirió a lo sucedido fue el árbitro Andrés Merlos, encargado de impartir justicia en Avellaneda. Por la noche del lunes, sin pelos en la lengua, el colegiado soltó: "Sosa miente. Cuando terminó el partido él me preguntó por esa jugada y yo le dije que si tomaba la pelota con las manos hubiese estado bien, porque no era una acción de pase atrás".

"Cada uno puede hacer y decir lo que quiera y obviamente Sosa también, pero no puedo aceptar que diga públicamente cosas que no son ciertas y las ponga en mi boca. Yo le dije todo lo contrario de lo que él declaró", sentenció Merlos, de forma lapidaria, en su charla con ESPN.