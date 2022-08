El sincericidio del coach de los All Blacks tras la hazaña de Los Pumas: “Para ser honesto…”

Una vez más, Los Pumas sorprendieron al rugby. Esta vez fue con uno de los triunfos más destacados de su historia, al vencer a los All Blacks en su casa, Christchurch. Los hombres de negro viven el peor momento de los últimos años, ya que están últimos en la tabla de posiciones del Rugby Championship e hilvanaron tres derrotas como local consecutivas por primera vez en su historia. Ian Foster, coach del equipo, es apuntado por toda la prensa neozelandesa como el principal culpabe, está caminando por la cornisa y fue muy sincero a la hora de hablar de una nueva caída.

Tras la victoria histórica de Los Pumas por 25 a 18, la prensa de Nueva Zelanda, tierra de tres campeonatos mundiales, no se guardó nada contra el equipo y calificó el partido como "derrota histórica", según New Zealand Herald, y "espéctaculo del terror", de acuerdo a una nota de Stuff. Foster, quien había sido ratificado en su cargo luego del triunfo ante Sudáfrica, se hizo cargo del momento que viven los All Blacks: "Sin dudas, este es un equipo bajo presión, tratando de forzar las cosas y hacer que las cosas sucedan. Estamos luchando para superar eso, pero si no lográs el siguiente momento a este nivel, te atrapan y te frustrás, y eso parece ser lo que pasó", explicó.

Además, el coach neozelandés reveló cuál fue la clave del partido para el triunfo de Argentina: "Para ser honesto, me sorprendieron un poco en el último cuarto. Sentí que el equipo realmente se estaba moviendo en una dirección sólida... pero no ejecutamos en algunos momentos importantes al final y así es como obtienes esa consistencia", argumentó.

Foster está en la cuerda floja. Desde Nueva Zelanda aseguran que sería "un error" llegar al Mundial 2023 con él como DT.

Foster, que dirige a los All Blacks desde 2019, está en la cuerda floja por haber llevado a Nueva Zelanda a varios resultados históricamente negativos. Perdió 8 de 26 partidos dirigidos, una cifra que para muchos equipos podría ser digna de alabar pero que no alcanza para el país más poderoso en el mundo de la ovalada: "Para nosotros, como pueden imaginar, hay un grupo lleno de personas que están sufriendo en este momento. Sin perder la paciencia, pero sin duda que duele".

Por último, Foster, que fue asistente de Steve Hansen durante siete años con un título mundial de por medio, destacó el try del mendocino Juan Martín González como el quiebre del encuentro: "Las cosas son un trabajo duro en este momento, pensé que en el medio tiempo habíamos obtenido un muy buen dominio en las jugadas paradas, los mantuvimos en el juego con lo que pensé que era bastante promedio en la línea de fuera de juego. Les dimos cuatro penales en ese espacio en la segunda mitad. El golpe de impulso de ellos fue el try del segundo tiempo", cerró.