Boca: la Justicia investiga un polémico rumor sobre el patadón que fracturó a Zeballos

El caso de la lesión de Exequiel Zeballos en el partido entre Boca y Agropecuario sigue sumando capítulos, y esta vez llegó a la Justicia. Es que la fiscal Celsa Ramírez, de la Unidad de Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, inició una llamativa investigación de oficio para determinar si la jugada en la que Milton Leyendeker golpeó al jugador del Xeneize está vinculada a la mafia de las apuestas.

La decisión de la fiscal surgió después de que se rumoreara en algunos medios de comunicación que habría habido varias apuestas a que un futbolista sería expulsado antes de los 10 minutos del primer tiempo en el encuentro entre Boca y Agropecuario por la Copa Argentina.

La falta de Milton Leyendeker ocurrió a los seis minutos de la primera etapa, por lo que la expulsión habría pagado un monto enorme de dinero a quienes hayan apostado por esa situación. En algunos medios periodísticos se comentó que se investigaban apuestas que pagaban 30 a 1 si ocurría una expulsión antes de los diez minutos. En ese sentido, una persona que apuesta un peso y gana, se lleva 30, monto que por supuesto se eleva cuanto más dinero se apuesta.

Leyendeker, el jugador de Agropecuario que cometió la infracción y fue expulsado, se manifestó respecto de esta situación en televisión y negó absolutamente la conexión con las apuestas: "Eso es totalmente descabellado. ¿Voy a dejar a mi equipo con uno menos, jugando contra Boca, en el partido que todos quieren jugar?".

El defensor del equipo de Carlos Casares visitó a Exequiel Zeballos en la clínica donde fue operado y reveló: "Por suerte está muy bien. Me sorprendió porque es un pibe espectacular y muy buena persona. Yo estaba angustiado y quería venir a pedirle disculpas. Lo vi muy fuerte, sé que va a volver de la mejor manera. Después del partido hablé con (Darío) Benedetto y le pedí que le transmitiera las disculpas, pero quería venir personalmente".

Además, el jugador contó: "Necesito jugar, necesito laburar. Nunca quise lastimar. Entiendo que me tienen que sancionar porque fue un foul desmedido, sólo pido que no me corten la carrera. También por el lado de que ayudo a mi familia, ayudo a mi vieja, que está con mi hermanita. Mi mamá hace comida en casa para vender. Y yo trato de ayudarla en lo que más puedo".

El Changuito Zeballos sufrió ante Agropecuario la lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho, por lo que tuvo que ser operado el 11 de agosto y estará fuera de las canchas hasta 2023.