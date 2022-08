Las bombas de Battaglia sobre sus días como DT de Boca: “Con el Consejo por momentos era díficil…”

Ante cada partido flojo de Boca, Hugo Ibarra es mirado de reojo. A su vez, el Consejo de Fútbol recibe muchas críticas por sus decisiones y pedidos por un DT de experiencia. El grupo dirigencial de Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna es uno de los principales apuntados del momento que vive el Xeneize. De cierta forma, el club de la Ribera empezó a correr colina abajo luego del despido de Sebastián Battaglia, quien dejó su opinión sobre cómo es trabajar con sus excompañeros.

La relación entre Battaglia, el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme siempre fue, según distintos reportes, tensa. Muchas veces se cuestionó la influencia de los dirigentes en el armado del equipo del exDT y las discusiones futboleras terminaron de explotar cuando el máximo ganador de la historia declaró que no le habían traído los refuerzo que pidió. En una entrevista con el youtuber Ezzequiel, el León no se guardó nada: "Quizás hoy Boca tiene un formato distinto al de otros equipos, que tienen manager, director deportivo o como quieras llamarlo. Pero sí, no es lo mismo hablar con uno que con cinco", disparó.

Luego, Battaglia, que suena para reemplazar al Huevo Rondina en Colón, agregó: "Son diferentes opiniones pero bueno. Tener que hablar y que todos coincidan con algo se hace más difícil".

A pesar de que reconoció que escuchaba las opiniones del Consejo y de Riquelme, Battaglia aseguró que "a mis convicciones nunca las voy a modificar" a la hora de tomar las decisiones. Más allá de sus diferencias, el León no le cerró las puertas a volver a trabajar con la actual dirigencia de Boca: "Todo siempre se puede hablar y se puede volver a proyectar cosas. No me lo imagino hoy, pero quien sabe, con esta u otra dirigencia, yo siempre digo que hay que poner a Boca por encima de todo".

Por último, el exDT de Boca afirmó que no se arrepiente de sus declaraciones post eliminación por Copa Libertadores que le habrían costado el puesto: "No me arrepiento porque es una respuesta que me hicieron. Nunca pensé en herir sentimientos de nadie. Yo puedo pensar [que si no declaraba de esa manera seguiría en Boca] pero no soy el que debería responder", sentenció.