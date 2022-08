Revelan la reacción de Mbappé y el DT del PSG tras los provocadores “me gusta” de Neymar

Estalló la interna en el Paris Saint-Germain. En años anteriores, varias figuras del club parisino se cruzaron en el marco de un vestuario con muchos pesos pesados. Sin embargo, ninguno de esos encontronazos tuvo como protagonistas a personajes tan importantes como el que se vivió entre Kylian Mbappé y Neymar: el brasileño se quiso hacer cargo de un penal pero fue el francés quien se quedó con la pelota luego de una discusión. Tras el partido, el 10 tiró unos "me gusta" polémicos en Twitter contra su compañero que dieron la vuelta al mundo. Este domingo, se conoció cómo reaccionó el delantero parisino y cuál fue la medida de Christopher Galtier, el DT del equipo.

Reportes sobre la reacción de Mbappé a los "me gusta" de Neymar.

En el primer tiempo, Mbappé había errado un penal, lo que hizo que Neymar tome la pelota cuando hubo otro tiro desde los once pasos en la segunda mitad. Sin embargo, el 7 pidió la pelota, lo que enojó mucho al crack de la Selección brasileña. En Twitter, le dio "like" a tuits que hablaban del joven delantero como el dueño del equipo y calificaba de absurda la decisión de Galtier de tener a Donatello como pateador principal. Según L'Equipe, esto no cayó bien en el francés: "Para Mbappé, la historia está relacionada con Neymar y el club, por lo que si se opone a algunas decisiones, debe discutirlo con la dirección y el cuerpo técnico", asegura el diario.

Por su parte, el medio francés también habla de la decisión que habría tomado el entrenador, que vive su primer conflicto interno como DT del PSG: "Mbappé, Neymar, Galtier y Campos [mánager] tendrán una reunión para solucionarlo rápidamente", expresa L'Equipe.

Galtier quiere reunirse con Neymar y Mbappé para solucionar los problemas.

Además, Galtier se habría tomado este cruce entre Neymar y Mbappé como algo positivo para el PSG: "“Es mejor ver competidores que tienen hambre así, que jugadores que pierden partidos y no le dan importancia”, reveló el diario antes mencionado.

Con el correr de las horas, aparecieron nuevos videos de la discusión entre los cracks del PSG previa a patear el penal. En uno de estos se ve al francés golpeando con el hombro a Lionel Messi, quien lo mira extrañado, mientras pide la pelota. Al darse cuenta que la tiene Neymar, se acerca a pedírsela pero este no le hace caso hasta que la cedió.