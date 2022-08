La pregunta que le molestó a Gallardo tras la goleada de River: "Te corrijo, hay que sacar esa palabra"

El Muñeco sabe hacia dónde va. Convencido, a tal punto que le molesta si alguien sugiere que su River no tiene rumbo. Marcelo Gallardo, en la conferencia de prensa post goleada del Millonario 4 a 1 sobre Newell's, se molestó ante una pregunta y corrigió al periodista Paulo Filippini, quien utilizó el término "tomar un rumbo" al referirse a la regularidad del conjunto riverplatense: "Te la corrijo esa palabra porque no es que no tenemos rumbo".

"Quería preguntarte si, teniendo en cuenta lo hecho en el partido con Independiente y hoy con Newell's, si encontraron o hicieron ese click para ya tomar un rumbo...", comenzó el periodista, y Gallardo replicó enseguida: "Rumbo tenemos, no es que no tenemos rumbo. Cuando no tenés rumbo es porque directamente no ves nada. Te la corrijo esa palabra porque no es que no tenemos rumbo. Sí tenemos rumbo. Después está lo otro, qué es lo que hacés para ir al lugar que querés. Estamos en esa búsqueda".

En ese sentido, el periodista le consultó por la regularidad del equipo y encontrar el equipo, ya que "hace un tiempo que se fue Julián (Álvarez)...". En el ida y vuelta, Gallardo volvió a corregir: "Hace un tiempo no, hace poquito. Hace poquito que se fueron, muy poco. Y no sigue siendo fácil reemplazarlos. Cuando hablo, hablo de que estamos atravesando un proceso. No es fácil reemplazar dos futbolistas que fueron muy importantes en este último tiempo, como otros, nunca lo es".

"Esto no es de la noche a la mañana. Nada es de la noche a la mañana, hay trabajo, comportamientos, adaptaciones, exigencias. El futbolista también tiene vida. El que llega a esta institución se tiene que adaptar, no solo ponerse la camiseta y jugar, se tiene que acostumbrar a una idea, un funcionamiento y cómo convive con esta institución y con el entorno. Para algunos es más fácil y para otros no, porque son seres humanos. Se nos han ido muchos jugadores y tuvimos que traer. Los que vienen, algunos se acomodan rápido y otros no tanto. Es todo un proceso. Se nota más cuando estás en una institución que tiene la vara muy alta. En otros lugares por ahí se nota menos. Porque la exigencia no es la misma. Acá sí tenemos exigencia desde adentro y desde afuera, y eso es proceso, no es de la noche a la mañana", reflexionó el Muñeco sobre River.

Otras frases de Gallardo

Respecto de Pablo Solari y Javier Pinola: "Los dos jugadores que mencionaste son polos opuestos. En el mismo engranaje, un jugador joven que llega y rápidamente se pone la camiseta y empieza a mostrar muy buenas sensaciones de que es un jugador que se va a potenciar y va a potenciar al equipo con su energía, sus cualidades, sus goles... Tiene deseos de aprender. Y por otro lado un jugador que nos dio muchísimo a lo largo de estos años que se entrena y compite para brindar soluciones, más allá de que la decisión es mía. Uno ve actitudes muy positivas. No es fácil para un jugador de su edad, con todo lo competitivo que ha sido en estos años, siendo una referencia clara para el equipo, como lo fue Maidana y Ponzio en su momento que no les ha tocado jugar en el último tiempo y tienen buena presencia. Esto hace el espíritu de grupo, por eso lo he remarcado. Jugando o no siempre han sido positivo. Uno que llega y otro que está casi al final de su carrera pero que muestra su vigencia y que quiere seguir estando".

"La verdad que es maravilloso ver cómo el hincha acompaña, llena la cancha permanentemente, viene con ese entusiasmo y que pueda irse feliz de acá es un lindo regalo. Nosotros queremos seguir dándole alegrías al hincha que nos acompaña masivamente. El equipo ha tenido inconvenientes de ser regular, se debe a que hemos cambiado mucho. Nos ha costado no haber podido parar un momento para reacomodarnos en esta mitad de año. Como tenemos un desafío de seguir teniendo un nivel o exigencia máxima se nos nota mucho más cuando no podemos expresarnos como queremos. A nosotros se nos nota mucho más que al resto. Es la exigencia que tenemos. Irregular es el fútbol argentino en general. No nos gusta ser irregulares pero tenemos que convivir con esas cosas. Tenemos un buen plantel y el equipo se va a ir viendo. Tenemos que armar un equipo nuevo y generar esa sensación de que vamos a ser superiores al rival, no importa el rival ni el sistema que enfrentemos. Eso requiere una convicción muy grande. Que los jugadores que llegan se acoplen y que empiecen a entender la exigencia que tiene este club, que no es fácil. Creo que vamos a tener chances de pelear el campeonato y si no es así vamos a conformar un buen equipo".

"No todo es malo cuando perdés y no todo es excelente cuando ganás. En ese sentido soy bastante crítico. Hay algunos desajustes, no pudimos tener continuidad de repetir alineaciones porque siempre nos ha pasado algo, pero para eso está la competencia interna, para que los que no les toca jugar jueguen y rindan, eso es funcionamiento, ritmo y tener los jugadores en buena forma. A los que juegan para que no salgan, y a los que entran para que cuando no se resienta ninguna estructura. Ese es el desafío nuestro, generar un equipo que nos dé esa confianza y esa solidez. Hay buenas cosas cuando perdés y nosotros sacamos conclusiones tanto en la derrota como en la victoria".

La lesión de Leonel Vangioni y el abrazo que se dieron en la cancha: "Me enteré, le pregunté a uno de los médicos si había sufrido una lesión importante y me dio mucha pena. Lo quiero mucho, ese abrazo lo hago extensivo para apoyarlo en este momento de dolor y de sufrimiento".