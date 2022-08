Qué dijo Gago del affaire Chiquito Romero-Racing a horas del clásico con Boca: "Lo único que me..."

La manera en la cual Sergio Romero terminó firmando en Boca, después de haber estado realizando la recta final de la recuperación de su lesión la rodilla en el predio de Racing, y sobre todo su posterior declaración acerca de que "arribaba al club más grande de la Argentina" dejaron algunos corazones heridos en Avellaneda. Y eso que hasta el propio arquero al mismo tiempo admitió que si le hubiera llegado una oferta de la Academia, él la habría aceptado.

Pero no hubo caso, a la mayoría de los hinchas de Racing esta decisión de Romero les cayó como un puñal y Fernando Gago se refirió al tema. Porque -para colmo- el próximo domingo Boca y la Academia se vuelven a cruzar en el Cilindro, y ese día Chiquito hasta podría tener su debut. Sin embargo, lejos de meterse en esta novela, Pintita se sinceró y confesó que nunca estuvo dentro de sus planes su contratación; por más que se estuviera entrenando en el Tita Mattiussi.

"En ningún momento hablé de Chiquito con ningún dirigente. Lo único que me plantearon es si podía entrenar en el predio. Creció en este club y fui compañero de él en la Selección argentina. Después, son decisiones de cada uno. No hay que ponerse a pensar tanto si lo fuimos a buscar o no, tenemos cinco arqueros muy buenos. Yo no lo pedí", sentenció Gago sobre el caso Chiquito Romero.

Chiquito Romero es el nuevo arquero de Boca.

Justamente si hay un lugar de la cancha en el que Racing está bien cubierto, ese es en el arco. Ahora con Gabriel Arias plenamente recuperado de su rotura de ligamentos, el director técnico deberá decidir si le devuelve la titularidad al nacionalizado chileno o sigue apostando por el Chila Gómez. Además de estos dos, Gago cuenta con varios arqueros juveniles a disposición: Matías Tagliamonte, Francisco Gómez, Roberto León y Elías Granero. Respecto a esta superpoblación que la Academia tiene en el puesto, Chiquito se refirió una semana antes de arreglar con Boca: "Racing tiene tres arqueros muy buenos y sería una pena taparle el lugar a uno".

Por otra parte, Gago también adelantó cómo cree que se jugará clásico del domingo a las 20.30, frente a un rival que pasa a ser especial por todo lo que se generó luego de que Boca lo eliminara por penales en la última Copa de la Liga sin patear al arco: "Es un partido que tiene su parte emotiva: jugar contra un equipo grande en nuestra casa. Lo psicológico ya está trabajado en el jugador. Tenemos que ganar, está claro, vamos a intentar hacerlo de la forma en que queremos jugarlo. No hay que pensar mucho en lo que pasó sino en lo que viene, volver a tener nuestro juego, un equipo agresivo, que ataque y defienda, ojalá sea un lindo partido. Queremos tener un partido de esos que genera sensaciones de que estamos para pelear, tenemos que tomarlo así este partido como los que vienen, que son muy importantes para nuestras aspiraciones. Es importante, no sólo por el rival sino por cómo venimos. Tener esa ambición de ir a pelear y competir por el campeonato".