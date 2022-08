Leyendeker visitó a Zeballos en la clínica: la reacción del jugador de Boca

Como consecuencia de la patada que le pegó Milton Leyendeker en el partido entre Boca y Agropecuario por Copa Argentina, Exequiel Zeballos sufrió una lesión en la tibia y los ligamentos del tobillo que lo marginarán de las canchas hasta el 2023. Sin ningún tipo de rencor, luego de la operación a la cual debió ser sometido, el juvenil del Xeneize se mostró predispuesto a recibir al jugador del Sojero que lo fracturó, quien a la salida de la clínica habló de la intimidad de ese encuentro.

"Por suerte está muy bien. Me sorprendió porque es un pibe espectacular y muy buena persona. Yo estaba angustiado y quería venir a pedirle disculpas. Lo vi muy fuerte, sé que va a volver de la mejor manera. Después del partido hablé con Benedetto y le pedí que le transmitiera las disculpas, pero quería venir personalmente", indicó Leyendeker, sentido.

Sobre cuál fue la reacción del chico de Boca al verlo, reveló: "Zeballos me dijo que no hacía falta ninguna explicación y entendió que son cosas que pueden pasar. Cuando lo vi llorando en el banco me preocupé mucho. Le dije que quedo a disposición de lo que necesite".

A la espera de la sanción definitiva, la AFA decidió suspender al jugador de Agropecuario de manera provisoria para todas las competencias y no solo para la Copa Argentina, en un fallo inédito para el fútbol argentino que Leyendeker entendió injusto: "Yo estaba angustiado por el parte médico de Exequiel. Primero lo quería ver bien a él y ahora me pondré a ver bien este tema con mi representante. No comparto la sanción de no poder jugar en ningún torneo, me parece excesiva. Creo que debería cumplirla en la Copa Argentina, seguramente haré algún descargo si es necesario".