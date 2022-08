Bullaude y la clave del triunfo vital de Godoy Cruz ante Aldosivi: "Era un partido muy..."

Ante Aldosivi, Godoy Cruz se llevó más que tres puntos. El partido ante el Tiburón era una final en la tercera fecha del Torneo de la Liga Profesional, ya que era un cruce directo entre dos equipos que pelean bien abajo en la tabla de los promedios. Así lo dejaron en claro los jugadores del Tomba, entre los que Ezequiel Bullaude dejó una gran definición de la importancia del encuentro que terminó en victoria.

¡ARRIBA EL TOMBA! Aldosivi salió mal desde el fondo y Godoy Cruz, gracias a Salomón Rodríguez, lo aprovechó y puso el 1-0 para los mendocinos en la #LigaProfesional.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2022

Un gol de Salomón Rodríguez y otro de Tadeo Allende en un segundo tiempo complicado bastaron para la victoria de Godoy Cruz. Más allá de que los presentes de ambos equipos eran muy distantes en la tabla del campeonato, la proximidad en los promedios hizo que sea un partido muy particular para los jugadores del Tomba: "Era un partido muy psicológico sabíamos que teníamos que jugarlo como una final y creo que lo hicimos bien", definió Bullaude.

El juvenil surgido en las inferiores tombinas jugó desde el inicio y fue reemplazado en los segundos 45 minutos, cuando el Tomba tuvo algún que otro momento de zozobra porque Aldosivi se animó a atacar más: "En la segunda parte ellos se adelantaron y se complicó un poco pero por suerte pudimos sacar una segunda ventaja y llevarnos el triunfo", sentenció la joyita de Godoy Cruz.

— Falso Nueve 📻🎙️ (@falsonueve_f9) August 12, 2022

Precisamente, Favio Orsi dejó una frase contundente sobre la segunda mitad de su equipo: "No me gustó el segundo tiempo, fue bastante feo", disparó uno de los técnicos de Godoy Cruz.

Sin embargo, el entrenador entiende que, una vez que el Tomba se despegue del fondo, el rendimiento va a mejorar por si solo: "No es fácil jugar por no descender, no es fácil. Si pudiéramos salir de esa zona, tendríamos otro desarrollo". Con esta victoria, Godoy Cruz se ubica a siete puntos de Atlético Tucumán, líder del torneo, y le sacó otras siete unidades a Aldosivi en la de los promedios.