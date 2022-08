La contundente frase de Battaglia sobre la pelea entre los referentes y el Consejo de Boca: "Se llegó a..."

Hace un mes que Boca es sinónimo de la palabra "crisis". Algunos días más, otros menos, pero siempre hay revuelo alrededor del club de la Ribera. Todo comenzó, al menos por cómo se dio a conocer públicamente, con el despido de Sebastián Battaglia tras la eliminación en la Copa Libertadores. Esta tajante decisión del Consejo de Fútbol destapó varios conflictos que sirvieron para atar cabos y entender otros más, como la de la pelea por los premios entre referentes y dirigentes antes de la revancha de los octavos de final. Aunque, para el exDT, esto no tuvo nada que ver en la caída por penales ante Corinthians.

En charla con Líbero de TyC Sports, Battaglia se refirió a lo sucedido en la concentración previa a su último partido como director técnico de Boca: "Creo que son cosas que tienen que estar resueltas desde principio de año. Uno tiene que tener la cabeza en lo que pasa en la cancha. Creo que se llegó a un punto en el que no se tenía que hablar.", disparó el ídolo xeneize.

En sus inicios como jugador, Battaglia fue parte de un plantel conformado por varios pesos pesados, que algunos años después lo despedirían de su cargo, que tenían varias batallas encima contra los dirigentes de turno. Sin embargo, eso nunca se interpuso entre ese plantel y varios de los éxitos más importantes de la historia de Boca, por lo que no cree que la disputa por los premios haya influido en el resultado copero final: "No creo que haya afectado a los jugadores, competimos bien y merecimos pasar. Por esas cosas del fútbol no se dio", sostuvo.

Aunque parezca una eternidad por la cantidad de cosas que sucedieron después, Battaglia fue cesado de sus funciones como técnico hace poco más de un mes. Luego del final de su ciclo, otros como Carlos Izquierdoz corrieron la misma suerte: "Me sorprendió la manera y cómo se dio tan rápido, pero yo ya no estaba ahí".

Por último, el DT que ganó dos títulos como entrenador de Boca habló sobre Darío Benedetto, uno de los que formó parte de la archiconocida pelea por los premios con el Consejo de Fútbol, y dio su visión del 9 como referente: "Pipa es una imagen fuerte, como era Rojo o el Cali. Son referentes que tiene que marcar el camino. Pero son cosas que se dan en el momento. Tienen que llevar el grupo adelante".